Trois ans après le drame rue d'Aubagne, la ville ordonne encore des travaux pour éviter des effondrements

Trois ans après le drame de la rue d'Aubagne à Marseille, la municipalité en place affiche sa volonté de lutter contre l'habitat indigne. 20 immeubles ont bénéficié de mises en travaux d'office en 2020, une quarantaine d'autres prévus pour 2021. La tâche est immense : 800 immeubles font actuellement l'objet d'arrêtés de péril dans la ville, 40.000 logements sont considérés comme des taudis à Marseille.

Une accélération des mises en travaux d'office

Pour éviter d'autres effondrements dans les immeuble évacués, la mairie de Marseille met le paquet sur les travaux d'office : "la ville enjoint les propriétaires, par le biais d'arrêtés de péril, de faire des travaux de mises en sécurité. Si les propriétaires ne le font pas, la ville se substitue aux propriétaires et le leur refacture ensuite" explique Patrick Amico, adjoint en charge du logement à la mairie de Marseille.

Le balcon de cet immeuble situé dans le 3e arrondissement de Marseille menace de s'effondrer à cause de la rouille. © Radio France - Céline Autin

Dans le 3ème arrondissement, rue du Jet d'eau, six immeubles sont concernés par ces mises en travaux dans un rayon de 100 mètres. Dans l'un d'entre eux, le toit, les balcons et le plancher sont identifiés comme menaçant de s'écrouler. "Mon travail ne concerne que la structure du bâtiment, souligne Christophe Uthurriague, ingénieur qui supervise les travaux. Ce n'est pas nous qui allons reprendre le placo, la plomberie et l'électricité." A charge, ensuite, aux propriétaires de réaliser les travaux de réhabilitation, pour permettre le retour des habitants.

Avec les mises en travaux, la mairie ne se concentre pas sur la réhabilitation de l'intérieur des immeubles, pourtant dégradés, mais sur leur structure. © Radio France - Céline Autin

En tout, 66 immeubles dispersés dans toute la ville sont identifiés comme prioritaires pour ces travaux de structure : vingt immeubles en ont bénéficié en 2021, une quarantaine sont prévus en 2021. Sur l'enveloppe de 48 millions d'euros consacrée pour quatre ans à cet effet, autour de cinq millions ont déjà été dépensés. La mairie souligne que 1.400 habitants attendent encore de pouvoir retourner chez eux et se trouvent toujours dans logements temporaires.

Un nouveau service et des équipes renforcées

La mairie de Marseille annonce la création d'une direction dédiée à l'Habitat dans le cadre de sa lutte contre les logements indignes. Parallèlement, elle entend recruter 25 inspecteurs de salubrité qui feront des visites préalables d'hygiène sur signalement des habitants. Une vingtaine d'autres agents sont également recherchés afin de "traiter les dossiers en stocks" indique Patrick Amico.

Une nouvelle charte de relogement va également être signée pour redéfinir les droits des propriétaires et locataires : "ce ne sera plus les locataires qui doivent faire preuve de bonne foi, mais aux propriétaires de prouver que leurs locataires sont de mauvaise foi" souligne l'adjoint au logement. Par ailleurs la mairie n'hésite pas à poursuivre les marchands de sommeil devant la justice : 70 signalements ont ainsi été déposés auprès du procureur en un an.