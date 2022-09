Trois ans après Lubrizol, des scientifiques recherchent encore des traces de pollutions autour de Rouen

C'était il y a trois ans, l'incendie de l'usine Lubrizol à Rouen le 26 septembre 2019. Plus de 9.000 tonnes de produits chimiques ont brulé, provoquant un immense panache de fumée noire et un traumatisme pour de nombreux habitants. Pour étudier cet incendie et ses conséquences, l'université Rouen Normandie a développé le projet COP HERL qui réunit plus de 100 chercheurs, des chimistes, des spécialistes de la santé, de la combustion, des environnements naturels, et des comportements humains.

Une quinzaine de marqueurs chimiques recherchés dans l'environnement

La phase 1 du projet s'est déroulée pendant deux ans, entre 2020 et juin dernier. Elle a permis d'identifier les produits issus de l'incendie : une quinzaine de marqueurs qui sont depuis le mois de juillet recherchés dans l'environnement. C'est la phase 2 : une cinquantaine de prélèvements sont réalisés tous les mois autour de Rouen, dans les eaux de surfaces, la Seine, des lacs, des étangs, dans les sédiments ou les matières en suspensions dans les rivières, mais aussi dans les eaux souterraines et dans les sols.

Il y a des études de terrain à la recherche d'une quinzaine de molécules chimiques, et des expériences en laboratoires. Matthieu Fournier est enseignant chercheur à l'université de Rouen, directeur du département "géosciences et environnement", co-coordinateur du projet Cop Herl

"Il y a une cinquantaine d'échantillons qui sont réalisés tous les mois et on réalise également des échantillonnages au moment des crues, donc celles-ci n'ont pas encore été réalisées. On attend l'hiver pour les réaliser. Et puis, il y a également des échantillonnages effectués sur des incendies que l'on rejoue avec des produits censés se rapprocher des produits qui ont brûlé au moment de l'incendie. _On crée des incendies miniatures en laboratoire_, on récupère ces produits pour en évaluer la toxicité éventuelle. Et puis ensuite sur le terrain, dans les rivières, dans les eaux souterraines, dans les sols qui ont été impactés, dans les sédiments qui ont été accumulés dans la Seine, mais également dans des lacs ou dans des étangs, on récupère donc ces produits pour les analyser et essayer de retrouver les signaux passés et les signaux de Lubrizol".

Une cinquantaine de prélèvements réalisés tous les mois

"Un grand nombre de produits issus de l'incendie sont des produits que l'on retrouve communément dans ce qu'on appelle 'le bruit de fond urbain', parce qu'elles sont produites par l'industrie au niveau de l'agglomération ou par tout simplement les gaz d'échappement de nos voitures ou de nos camions. Et donc ça, ça ne peut pas être des marqueurs. En revanche, on a identifié une quinzaine de marqueurs dont on sait qu'ils ont été produits durant l'incendie et uniquement durant l'incendie. Et c'est ceux-là que l'on va rechercher dans l'environnement. On est en capacité ensuite de donner une équivalence temporelle à la profondeur du segment qui a été pris. Et donc on peut retrouver, retourner dans le temps, les anciennes contaminations qui ont eu lieu dans l'agglomération. Et on pourra donc distinguer des contaminations qui ont eu lieu il y a dix ans, il y a 20 ans, il y a 50 ans, il y a 100 ans. Des contaminations qui ont eu lieu il y a un an ou deux ans, à la suite de l'incendie'.

Les résultats sont attendus fin 2023 / début 2024. Il sera alors possible de dater les prélèvements, et d'avoir une photographie de la pollution avant Lubrizol et après Lubrizol, et donc de l'impact réel de l'incendie sur l'environnement.

Objectif également de cette phase 2, tester la toxicité éventuelle de ces produits sur des cellules, en partenariat avec les équipes du CHU de Rouen. Mais aussi travailler sur la "résilience du territoire", développer la culture du risque, éviter les incidents mais aussi s'y préparer.