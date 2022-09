Trois ans après Lubrizol, "il reste beaucoup de prévention à mener" selon Delphine Grancher, du CNRS

C'est une journée que beaucoup aimeraient oublier : le 26 septembre 2019, vers 2h30 du matin, un incendie se déclare sur le site de l'usine Lubrizol de Rouen (Seine-Maritime), générant un nuage qui s'étendra sur plus de 20 kilomètres de long, avec des retombées signalées jusque dans les Hauts-de-France. Trois ans plus tard, les investigations n'ont, à ce jour, toujours pas permis de déterminer avec précision l'origine du feu. Si cette question reste en suspens, on en sait un peu plus sur ce qu'a engendré de cette catastrophe : depuis plusieurs mois, des chercheurs réunis au sein du projet COP HERL étudient les conséquences de cet incendie, mais aussi la manière dont il a été vécu.

"Tout d'un coup, il s'est mis à pleuvoir"

"Cet événement est vraiment marquant pour la métropole de Rouen", confirme Delphine Grancher, géographe et ingénieur de recherche au CNRS, qui a travaillé sur ce ressenti dans le cadre du projet COP HERL. Ce qui est ressorti des entretiens qu'elle a menés est, tout d'abord, que cette catastrophe a été différemment vécue selon là où les habitants se trouvaient : "Il y a ceux qui ont entendu les explosions, qui ont vu le nuage en vue, on ceux qui ont senti les odeurs, qui ont duré pendant plusieurs semaines sur la métropole. Il y a aussi eu des gens qui étaient très choqués parce qu'ils étaient loin, donc ils ne voyaient pas l'incendie et d'où il venait. Tout d'un coup, il s'est mis à pleuvoir des matières un peu gluantes, noires, salissantes, qui sentent mauvais. Et ça, ça a été très inquiétant. Et puis, il y a aussi une partie des gens qui, eux, n'ont rien vu, et n'ont pas compris ce qui se passait. Ils n'ont pas compris pourquoi ça devenait un événement majeur."

"Il s'est passé ce qu'on redoutait"

Les entretiens menées par Delphine Grancher montre également le manque de prévention et de "culture du risque" de beaucoup d'habitants de l'agglomération.

"Le hasard a fait qu'on avait déjà une étude faite avant l'incendie, en 2018, dans l'agglomération de Rouen, explique la géographe. On savait que la perception des risques était très mauvaise. On savait que les gens ne sauraient pas quoi faire si on entendait une sirène. On savait que les gens ne savaient pas identifier le risque industriel. Les habitants proches des usines sont peut être les mieux informés, mais plus on s'éloigne, et plus c'est pire. Ce jour-là, il s'est passé ce qu'on redoutait : les gens ne savaient pas quoi faire. On a eu l'intuition quand même qu'il ne fallait pas rester dehors. Mais il y a quand même des gens qui se sont mis en danger et ont pris des décisions qui n'étaient pas conformes."

Selon Delphine Grancher, il reste sur ce sujet, encore beaucoup de choses à faire: "Je ne suis pas sûre que tous les gens qui nous écoutent ce matin sauraient ce qu'il faut faire. S'ils entendent une sirène, sauraient-ils où se réfugier ? Donc il y a encore beaucoup de choses à faire, beaucoup de prévention à mener. L'incendie de Lubrizol et de Normandie Logistique a été un véritable révélateur : les gens se sont dits 'mais effectivement, moi je ne sais pas'."

Les résultats de la première phase du projet COP HERL, piloté par l'université Rouen Normandie, sont à lire ici.