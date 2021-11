Trois ans après, que reste-t-il des gilets jaunes du Berry ?

Trois ans après, que reste-t-il du mouvement des gilets jaunes dans l'Indre et dans le Cher ? Le mouvement fête, ce mercredi 17 novembre, ses trois ans. Un anniversaire dans un contexte particulier, alors que les prix de l'énergie tutoient des sommets depuis plusieurs semaines. Trois ans après, que reste-t-il du mouvement ? A-t-il permis de faire bouger les choses ? A-t-il changé la vie des militants ? Nous avons remonté le temps avec des gilets jaunes du Berry, encore engagés ou désormais retirés du mouvement.

Il y a les bons ... et les mauvais souvenirs

Jacques est toujours gilet jaune, à Bourges (Cher). Son plus grand souvenir, son meilleur souvenir, ce sont les premières semaines du mouvement : "le début des ronds points, la fraternité, un sentiment d'appartenir à quelque chose de socialement important." Dans les manifestations, sur les ronds-points il s'est fait de nouveaux amis, de nouvelles connaissances. C'est aussi ce qui s'est passé pour Gilles, à quelques kilomètres de là, du côté de Vierzon (Cher). Lui 'est aujourd'hui retiré du mouvement, mais il croise parfois des gilets jaunes car il est membre d'un club de moto : "très souvent au hasard des réunions en moto ou des réunions musicales on me dit - oh, putain, vous étiez aux gilets jaunes, mais oui, mais oui, vous étiez gilet jaune !-"

Les gilets jaunes restent mobilisés au rond point de Pyrex, à Châteauroux. © Radio France - MC Fournier

Mais tous les deux gardent aussi des souvenirs plus amers, notamment lorsque dans certaines villes le temps a viré à l'orage. Les violences, les débordements ont entaché le mouvement, comme ce 12 janvier 2019 à Bourges (Cher). Pour Gilles, "La fin totale de ce mouvement a été à partir du moment où les syndicats sont tombés dedans. Et puis après, les Black Blocs qui sont arrivés sur Paris". Jacques, quant à lui, souligne que la violence est aussi venue du gouvernement : "C'est mon plus mauvais souvenir, confie-t-il, j'ai vu se transformer peu à peu les forces de police qui, au départ, ont été plutôt du côté à nous écouter".

Manifestation des Gilets Jaunes à Bourges (Cher), le 12 janvier 2019. Face à face manifestants et forces de l'ordre. © Radio France - Victor Vasseur

Si Jacques continue de militer, Gilles lui a arrêté. Quand on lui demande si c'était à refaire, il y a un silence à l'autre bout du fil : "pour retrouver le premiers mois des gilets jaunes, sans aucun doute. Mais après, non !"

Un grand espoir et une grande douche froide

Si le mouvement a amené des dizaines de milliers de personnes dans la rue et sur les ronds-points c'est qu'il était source d'espoir, aussi. Il y a une image qui reste gravée dans la mémoire de Jean-François : "Quand je découvre sur le pont du Blanc (Indre) une participation que je n'imaginais pas, d'une telle ampleur. D'après moi , il y avait environ 300 personnes sur le pont, 5% de la population de la ville ! Pour moi, c'était l'espoir !"

C'était la première fois que Gilles descendait, lui, dans la rue. Depuis, il a posé son gilet jaune amer. Rien n'a changé, selon lui. Les annonces et gestes d'apaisement du Président de la République Emmanuel Macron n'ont pas calmé sa colère, loin de là. "Il a fait quelques trucs. Je n'ai plus les détails. Mais bon, je pensais que ça avait bougé un petit peu dans les esprits aussi." explique l'ancien gilet jaune, qui poursuit "Et puis, depuis, il s'avère que non. Il suffit de voir le prix de l'essence de l'énergie, de tout !"

Dans le dos d'un manifestant, à Bourges (Cher) le 12 janvier 2019, le slogan "Démission, Justice fiscale" en référence à l'origine du mouvement : les taxes sur les carburants. © Radio France - Victor Vasseur

Jacques n'a pas perdu espoir. Il n'a jamais posé son gilet. À Bourges (Cher), avec ses amis gilets jaunes, ils ont fondé une association en octobre 2019, Citoyens Actifs de Bourges et Alentours, ils ont aussi lancé des assemblées citoyennes locales. Et puis, ils ont aussi acheté une caravane, "on l'a appelée la Maison du peuple itinérante, c'est à dire qu'on va informer dans les villages, on se pose avec la caravane et on boit un café avec les gens. On parle de tout et de rien".

Les gilets jaunes ont trois ans et on aurait tort de vouloir les enterrer, selon lui. La preuve certains font leur retour sur les ronds points ces dernières semaines.

Avant les gilets jaunes, jamais Carole n'aurait pensé s'engager en politique

Le mouvement a aussi changé la vie de ceux qui y ont participé. Il y a Jean-François qui a été mis en avant jusque dans les médias nationaux, il y a tout simplement les amitiés qui se sont forgées durablement sur les ronds-points. Il y aussi, chez certains des tournants de vie imprévus. C'est le cas de Carole qui a été une gilet jaune de la première heure à Châteauroux (Indre).

Elle le reconnaît, avant les gilets jaunes, elle n'avait voté qu'une seule fois : "en 2002, et encore j'avais voté blanc car je n'avais pas réussi à me décider". Elle va passer un an environ sur les ronds-points, dans les manifestations et dans les réunions. Petit à petit, elle, l'abstentionniste de longue date s'est réconciliée avec la politique. Aujourd'hui elle a pris sa carte dans un parti. Impensable il y a encore trois ans : "Je n'aurais jamais imaginé devenir militante politique et encore moins la France insoumise".

Les gilets jaunes de Châteauroux (Indre) lors de l'allocution présidentielle du 25 avril 2019 où Emmanuel Macron a présenté ses mesures suite au grand débat national. © Radio France - Sarah Tuchscherer

Pour elle, comme pour d'autres, les gilets jaunes ont été une école de la vie. Elle a choisi le parti de Jean-Luc Mélenchon car c'est selon elle celui qui est le plus proche des idées et revendications du mouvement. "Je sais que certains camarades gilets jaunes refusent de se politiser sur ce parti là ou sur un autre, parce que c'est soi disant le leitmotiv du gilet jaune que d'être apolitique" avoue-t-elle tout en reconnaissant, aussi, avoir perdu beaucoup d'énergie durant son année chez les gilets jaunes. Son énergie, désormais, elle l'a concentre pour le parti, pour gagner le combat des urnes, pour dit-elle "se donner une chance d'obtenir une politique radicalement différente de celle qui a été appliquée depuis des années".

Carole, Gilles, Jacques, Jean-François ont toujours chevillée au corps l'idée d'améliorer la démocratie, de la remettre au centre du jeu politique. Tous, quelques soient leurs bords politiques, confient attendre avec impatience l'élection présidentielle 2022.