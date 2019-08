Trois ans de prison pour avoir jeté un chien du troisième étage à Montpellier

Un homme de 34 ans a été condamné ce vendredi à 3 ans de prison dont deux ans fermes pour avoir jeté son chien du troisième étage d'un immeuble début août à Montpellier. Il avait été aussitôt repéré par des policiers municipaux qui patrouillaient en bas de la résidence.

Annie Benezech ne cache pas son émotion à l'évocation du jugement : "Je remercie le parquet d'avoir suivi les réquisitions du procureur. C'est rare qu'une condamnation aussi forte soit prononcée". Lors de son procès, l'homme de 34 ans n'a exprimé aucun remord, ni regret mais avait demandé la clémence.

Sans succès : le tribunal de grande instance de Montpellier le condamne a trois ans de prison dont deux ans ferme et à ne plus jamais pouvoir détenir un animal. "C'est ce que l'on demande pour chaque acte d'une telle cruauté, explique Annie Benezech, si jamais la personne est prise avec un nouvel animal, les policiers ou les gendarmes peuvent l'arrêter sur le champ." Une victoire pour la porte-parole de la SPA de Villeneuve-les-Maguelone qui va accueillir le chien maltraité.

"Cela prouve que les citoyens et la justice prennent de plus en plus conscience de la souffrance animale." - Annie Benezech