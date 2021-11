Trois ans des gilets jaunes : "le mouvement existe toujours, sous d'autres formes" estiment des Belfortains

Quand on aborde le sujet des "gilets jaunes" avec Martine Chalmey, elle ne s'arrête plus, tant il y a de choses à dire. Cette retraitée belfortaine a connu les débuts du mouvement, en novembre 2018. "Il y a trois ans, on s'est soulevés contre la hausse des prix du carburant et du coût de la vie. On était mobilisés tous les jours, pour tracter, pour manifester. Il y avait une certaine relation entre les gens, de l'entraide, c'était formidable," se souvient-elle.

Jean-Marie, dit "Chouchou", rebondit facilement sur les propos de son amie Martine, ayant lui aussi des anecdotes à raconter. "Moi, j'étais énervé contre le mépris d'Emmanuel Macron. Il disait qu'il fallait traverser la rue pour trouver du travail. Perso, j'ai traversé la rue avec mon gilet jaune et j'ai terminé en garde à vue", raconte le retraité.

Du recul sur les trois dernières années

Après plusieurs mois de mobilisation, petit à petit, le mouvement des gilets jaunes a perdu de l'ampleur. Pour plusieurs raisons selon Martine et Jean-Marie : "Le problème, c'est qu'on a jamais eu de structure, c'était plein de petits groupes dans leur coin. Ah si, il y avait des porte-paroles, mais eux voulaient seulement passer à la télé. Et puis, on nous a collé des étiquettes. Les gilets jaunes étaient soient des alcooliques ou des casseurs. C'est ridicule, à Belfort, on était aucun des deux."

Près de 3000 gilets jaunes rassemblés à Belfort pour leur 10e week end de mobilisation. 19 janvier 2019. © Radio France - Manon Klein

Les deux amis ne veulent cependant pas entendre parler de leur mouvement comme étant éteint, terminé. Ils estiment que de nombreuses personnes se considèrent encore comme des "gilets jaunes", même sans manifester, et avec ou sans gilet.

Des gilets jaunes toujours présents

"Vous savez, la plupart des anti-pass sanitaire d'aujourd'hui, manifestaient il y a trois ans en tant que gilets jaunes. Tous mes amis qui manifestent le samedi dans la Région, ce sont des anciens gilets jaunes, ils ne mettent simplement plus leur gilet. Mais finalement, les revendications sont les mêmes : avoir une vie meilleure, ne pas être privés de nos libertés", explique Martine, qui ne peut plus manifester à cause de problèmes de santé.

Martine Chalmey estime qu'il existera toujours des "gilets jaunes". Copier

Jean-Marie, lui, est régulièrement présent aux manifestations anti-pass, avec son gilet jaune. "Le mouvement prend juste une autre forme pour le moment, à travers de nouvelles revendications. Mais c'est un tas de braise. Et ça va exploser, si Monsieur Macron est réélu en avril", estime-t-il.

Face aux différentes hausses des prix ces derniers temps, ces deux Belfortains aimeraient voir le mouvement reprendre de l'ampleur. Un rassemblement de gilets jaunes et d'anti-pass est d'ailleurs prévu, samedi à 14 h au niveau du supermarché Cora à Andelnans, pour une "convergence des luttes".