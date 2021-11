Trois ans des gilets jaunes : "On tente de repartir, mais on a du mal" dans le Puy-de-Dôme

Trois bougies pour les gilets jaunes. Dans le Puy-de-Dôme comme ailleurs, on constate que les grandes mobilisations qui réunissaient 2000 personnes dans les rues de Clermont sont bien loin. Ils n'étaient qu'une quinzaine sur la place de Jaude ce samedi après-midi. Au mieux, ils étaient une cinquantaine un peu plus tôt sur le rond-point de Gerzat.

Il y a encore trop de gens endormis, qui râlent derrière leur téléphones - Sylvie, gilet jaune de Lezoux

Mais chez les irréductibles, on se refuse à croire en la fin des gilets jaunes. "On essai de repartir, mais on a du mal. Il y a encore trop de gens endormis, qui râlent derrière leur téléphones, il faut qu'ils viennent avec nous, qu'ils participent aux actions" encourage Sylvie, membre des gilets jaunes de Lezoux de la première heure. Cette dernière estime que la mobilisation devrait, plus que jamais, être d'actualité.

Un rassemblement de la colère mêlant gilets jaunes, anti-pass et syndicats ce samedi à Clermont © Radio France - Thomas Loret

En effet, avec les hausses des coûts des carburants, des énergies et de certaines denrées alimentaires, les motifs de protestation ne manquent pas. "Les mobilisations n'y ont rien fait, le gouvernement ne veut pas en démordre. Les gens ne vont plus s'en sortir. On ne va plus pouvoir manger, se loger" s'alarme Sylvie. Pour elle, il y a urgence à se rendre à nouveau visible massivement pour être à nouveau entendu.