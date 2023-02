Trois banques vont mutualiser leurs distributeurs de billets fin 2023

Un distributeur de billet commun pour trois banques. BNP Paribas, Société Générale et Crédit Mutuel Alliance fédérale, qui possède aussi le réseau CIC, ont annoncé ce mercredi 15 février la mise en commun de leurs distributeurs automatiques de billets (DAB), sous le nom de "Cash Services".

La mutualisation va démarrer au quatrième trimestre 2023. 15.000 automates sont concernés, soit près d'un tiers du total des distributeurs de billets en France.

Moins de frais pour "retraits déplacés" pour les clients

Selon les trois banques, ce projet permettra de renforcer l'offre pour chacun des clients "jusqu'à 3 fois" puisqu'ils auront accès aux DAB d'autres banques que la leur.

La mise en commun devrait limiter les retraits dits "déplacés", ces retraits réalisés hors des distributeurs de sa propre banque, facturés au client selon l'offre à laquelle il a souscrit et à partir d'un certain nombre. Le coût moyen annuel de ces retraits déplacés a augmenté de 6,25% entre 2022 et 2023, selon le comparateur Panorabanques, qui le chiffre à 12,75 euros en moyenne (contre 8,60 euros en 2021).

Ces distributeurs nommés "Cash Services" ne se limiteront pas à des retraits d'argent : ils donneront aussi la possibilité de déposer des billets et de la monnaie, de déposer des chèques, de consulter son solde ou d'éditer un RIB.

Des économies pour les banques

L'objectif est également de réduire le parc de DAB et les coûts de fonctionnement pour les banques. Moins de distributeurs signifie moins de frais d'approvisionnement, d'entretien, d'allées et venues des transporteurs de fonds.

Les banques "tentent d'optimiser le nombre de DAB présents sur le territoire" car "c'est bien sûr un centre de coût", expliquait en novembre le directeur des affaires fiduciaires de la Banque de France, Christophe Baud-Berthier.

Les zones rurales seront préservées

Ce sont les zones urbaines où cohabitent les enseignes qui sont les principales concernées par ce projet de mutualisation. Aucun automate ne devrait être fermé dans les zones rurales et isolées, assurait l'une des trois banques lors de la présentation du projet initial.

Les trois partenaires ne communiqueront que fin mars ou début avril sur le maillage territorial et le nombre de distributeurs disponibles une fois que le projet sera complètement déployé, c'est-à-dire à la fin 2025.

Les DAB de moins en moins nombreux en France

Le nombre total de distributeurs est déjà orienté à la baisse en France. La métropole en a perdu en moyenne un peu plus de 2 par jour en 2021. Elle comptait 47.853 DAB à la fin de cette même année, selon la Banque de France, soit près de 10% de moins qu'en fin d'année 2018.