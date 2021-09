VIDÉO - Trois bateaux mythiques qui ont marqué le port de La Rochelle

Alors que débute ce mardi à La Rochelle le Grand Pavois, l'un des plus grands salons nautiques à flots du monde, retour sur trois bateaux qui ont laissé une trace dans la mémoire des Rochelais et leur histoire avec le port.

Alors que 600 bateaux sont exposés à partir de ce mardi dans le port des Minimes, dans le cadre du Grand Pavois, retour sur trois bateaux qui ont fait chavirer le coeur des Rochelais. Parce que les navires y ont une histoire, qu'ils y ont séjourné, ou qu'ils y flottent encore. Parce qu'il signifient la fin d'une aventure, le début d'une autre ou alors la victoire. Parce que derrière la barre, il y a des hommes. France Bleu La Rochelle s'attarde sur le Joshua de Bernard Moitessier, la Calypso de Jacques-Yves Cousteau et Maître Coq IV de Yannick Bestaven.

Joshua - Bernard Moitessier

Le Joshua a été rapatrié en 1990 à La Rochelle. © Maxppp - Pascal Couillaud

C’est un ketch mythique s’il en est. Car ce bateau rouge conçu par Jean Knocker, raconte une histoire, celle du “Vagabond des mers du sud”, Bernard Moitessier. C’est avec ce voilier en acier de 12 mètres que ce navigateur-écrivain s’engage en 1968 dans le premier Golden Globe, la première course autour du monde, sans escale. Mais alors que Bernard Moitessier est largement en tête, et donné gagnant, le navigateur décide de changer de cap. Il quitte la course alors qu’il a déjà effectué un tour du monde complet, et catapulte un message sous un cargo : “Je continue sans escale vers les îles du Pacifique, parce que je suis heureux en mer, et peut-être aussi pour sauver mon âme.”

En 1982, Joshua est pris dans un cyclone tropical au Mexique. Très endommagé, le voilier est donné par son propriétaire à deux jeunes américains. Puis revendu par ces Américains à une de leurs compatriotes navigatrice. Fin 1989, le musée maritime de la Rochelle décide de le rapatrier. En 1990, le ketch embarque sur un cargo à Seattle et fait une entrée triomphale au Grand Pavois de la Rochelle. A la barre, Bernard Moitessier. Le bateau a été classé monument historique en 1993. Aujourd’hui au Musée Maritime de La Rochelle, le voilier navigue quelques mois par an.

Calypso - Jacques-Yves Cousteau

Calypso en 2006 dans le port de La Rochelle © Maxppp - Xavier Leoty

A l’origine, le bateau est un dragueur de mines de 42,35 mètres conçu dans les années 40 pour l’armée américaine. Après la seconde guerre mondiale, le navire est reconverti en ferry pour assurer des liaisons entre Malte et l’île de Gozo. C’est là qu’il hérite de son nom : l’île de Gozo étant parfois associée à l’île mythologique de la nymphe Calypso, qui vécut une idylle avec Ulysse.

Ses années les plus glorieuses, le bateau les vécut à partir de 1950, en tant que navire d’expéditions océanographiques, avec un capitaine au bonnet rouge : Jacques-Yves Cousteau. Pendant 40 ans, la Calypso parcourut les mers, servant notamment dès 1967 de camp de base pour le tournage de la longue série documentaire L'Odyssée sous-marine du commandant Cousteau.

Son histoire avec La Rochelle est moins glorieuse. Quand le navire arrive au port, en 1998, il est en piteux état. Deux ans auparavant, il a coulé à 80% dans le port de Singapour. Un chantier de rénovation est bien entrepris par le Musée maritime de La Rochelle, mais les différends juridiques entre Francine Cousteau (la dernière femme du commandant) et Jean-Michel Cousteau (son fils d’une union précédente), retardent, puis compromettent les travaux.

En 2007, c’est un navire rouillé et vidé de ses équipements qui est remorqué vers le port de Concarneau dans le but d’y être restauré. En 2016, le navire est transporté par la route en Turquie, où il doit être enfin retapé, mais un incendie consume sa coque en bois. Elle a, depuis, été reconstruite.

Maître Coq IV - Yannick Bestaven

L'Imoca Maître Coq IV de Yannick Bestaven amarré au port de La Rochelle lors de ses préparatifs au Vendée Globe, en octobre 2020. © Radio France - Frédéric Fleurot

Cet Imoca de 60 pieds a une histoire bien plus courte, mais tout aussi passionnante. Avant de permettre à Yannick Bestaven de gagner le Vendée Globe en 2021 (grâce aux bonifications accordées suite au sauvetage de Kevin Escoffier), Maître Coq IV a déjà eu plusieurs vies et plusieurs noms. Le navire baptisé à l’origine Monaloise2, construit chez CDK à Port-La-Forêt, sur un plan VPLP-Verdier, a été mis à l’eau en 2015. A l’époque, c’est le premier de sa génération à être équipé de foils.

Skippé par Morgan Lagravière et Nicolas Lunven sous le nom de Safran II, il les contraint à l’abandon de la transat Jacques Vabres en 2015 au niveau de Brest. L'année suivante, lors du Vendée Globe 2016, Morgan Lagravière est seul aux commandes quand, au 18e jour de course, un OFNI arrache le safran de l’Imoca. Le bateau est ensuite racheté par la société Kaïros de Roland Jourdain pour une transat Jacques Vabres avec Morgan Lagravière et Eric Péron à la barre. Il porte alors le nom Des Voiles et vous.

En 2019, Yannick Bestaven, ingénieur de formation, le rachète, et le transforme en profondeur : jeu de voiles, électronique, électricité, tout y passe. C’est un bateau entièrement repensé, notamment au niveau de l’aménagement intérieur, qui mène Yannick Bestaven à la victoire.

Cet été, au moment de prendre le départ de la Fastnet Race, un plaisancier qui voulait profiter de la vue a percuté le bateau, faisant un sérieux trou au niveau de l’étrave. Prochaine étape décisive pour Maître Coq IV : le 7 novembre, avec le départ de la Transat Jacques Vabres. A son bord, Yannick Bestaven et Jean-Marie Dauris, qui remplace Roland Jourdain, bloqué par une hernie discale. Et si vous voulez l'admirer, le navire sera présent mercredi et jeudi au port des Minimes. Yannick Bestaven, parrain du salon, sera, lui, présent à partir de jeudi.