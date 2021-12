Trois bébés guépards sont nés au zoo du Lunaret à Montpellier

Le Parc de Lunaret vient d'annoncer la naissance de trois bébés guépards. Bastet, jeune femelle née au parc en 2018, a donné naissance à sa première portée le 20 octobre 2021. Les trois guépardeaux et leur mère se portent très bien, cette dernière étant particulièrement attentionnée envers ses petits. Ils sortiront dans leur enclos et l’exploreront après avoir pris plus d’assurance dans leur loge et le sas les jours de beau temps.

Duma, Djéhuti et Demba sont nés en octobre

Le Parc de Lunaret participe au Programme de conservation Ex-situ de l’EAZA (EEP, Programme européen pour les espèces menacées) des guépards d’Afrique australe (Acinonyx jubatus jubatus) depuis sa création en 1992. Il héberge actuellement neuf individus adultes auxquels s’ajoutent les trois petits.

Dans le cadre du programme, et suivant les recommandations de son coordinateur, le parc a pu mettre en contact Bastet et Akin qui se sont accouplés. Après 91 jours de gestation, Bastet a mis bas deux femelles et un mâle nommés Duma, Djéhuti et Demba.

Les jeunes guépards resteront avec leur mère jusqu’à l’âge de leur émancipation (un an et demi pour le mâle et deux ans pour les femelles). Ils pourront ensuite être transférés dans d’autres parcs zoologiques ou conservés sur site (comme ce fut le cas pour Bastet) selon les instructions du coordinateur de l’EEP. Seulement huit parcs zoologiques ont réussi à reproduire cette espèce cette année en Europe.

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Une espèce menacée

Autrefois présent de l’Afrique au Moyen-Orient et en Inde, le guépard est aujourd’hui une espèce menacée d’extinction classée « vulnérable » sur la liste rouge de l’UICN (Union internationale pour la conservation de la nature). On retrouve ainsi moins de 8000 guépards dans la nature et la population iranienne compte moins de 100 individus, faisant de cette dernière la population de guépards la plus menacée au monde (classée « en danger critique » d’extinction par l’UICN).