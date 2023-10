Trois brigades de gendarmeries "itinérantes" sont espérées dans les Pyrénées Orientales

Y aura t'il des brigades de gendarmeries "itinérantes" créées dans les Pyrénées-Orientales ?

Emmanuel Macron et Gérald Darmanin sont attendus ce lundi dans une gendarmerie du Lot et Garonne pour y parler sécurité dans les territoires ruraux alors que le gouvernement prévoit la création de plus de 200 nouvelles brigades d'ici 10 ans dans les zones rurales et périphériques, via le recrutement de 2144 gendarmes pour un investissement global de 15 milliards d'euros. Un effort inédit, mais qui intervient après la fermeture de 500 gendarmeries entre 2007 et 2016 dans notre pays.

ⓘ Publicité

Réinvestir les zones rurales

Dans notre département, trois territoires se sont portés candidats: le Haut-Vallespir, la Vallée du Carol et le Fenouillèdes.

Pour Claude Ferrer, le maire de Prats de Mollo, l'arrivée éventuelle de renforts de gendarmerie via une brigade itinérante permettrait de redonner à la population des 12 communes de la communauté du Haut Vallespir un service public qui fait aujourd'hui cruellement défaut:

"Nous avons besoin de cette proximité. Le Haut-Vallespir est un territoire très étendu qui compte prés de 10.000 habitants dont beaucoup de personnes âgées. Nous avons deux ouvertures sur la frontière où il passe beaucoup, beaucoup de monde. Nous avons aussi de la petite délinquance, un phénomène de cabanisation, des éleveurs confrontés à des chiens errants, toutes sortes de problèmes à régler.... Une brigade itinérante serait une réponse idéale, d'autant que la gendarmerie a besoin elle aussi de ces relations humaines pour régler beaucoup de problèmes."

"Depuis 2015 il n' y a plus que la gendarmerie de Prats de Mollo qui est pleinement autonome dans le Haut Vallespir. Beaucoup de plaintes ne sont pas déposées parce que c'est très difficile de le faire, surtout pour des personnes âgées, quand il y a des petits larcins. Les horaires d'ouvertures sont réduits, il faut se déplacer... nous avons vraiment besoin de proximité et de permanence. Cette présence de la gendarmerie est indispensable."

Une présence renforcée sur le terrain

Les premières brigades seront créées dès novembre, les dernières devant l'être d'ici à la fin du quinquennat.

Certaines brigades seront fixes, et dotées d'une dizaine de gendarmes, mais la majorité seront mobiles, avec environ six militaires. Celles-ci se déplaceront avec un "camion" entre les différentes communes des territoires les plus "enclavés" de leur département. Des critères "économiques, démographiques et opérationnels", selon les besoins exprimés par les élus et la gendarmerie, ont gouverné le choix des sites, après plusieurs mois de concertation avec les préfets.

*

"Ce ne seront pas des effectifs au rabais, ce seront de vrais gendarmes avec des moyens numériques et technologiques, qui offriront les mêmes services qu'une brigade fixe"*, à commencer par le dépôt de plainte, insiste le ministère de l'Intérieur.