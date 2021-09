Trois bus de chasseurs de Dordogne partent manifester à Mont-de-Marsan

Des centaines de chasseurs de Dordogne se rendent à Mont-de-Marsan ce samedi 18 septembre pour défendre leurs pratiques et la chasse traditionnelle. Trois bus partent de Brantôme, Saint-Astier et Sarlat pour rejoindre les Landes.

"Les trois bus sont complets et il y aura d'autres chasseurs en voiture" explique Pierre Desmoulins, président de l'ACOM 24 (l'association de chasse des oiseaux migrateurs). Pierre Desmoulins fait partie des organisateurs de ce déplacement dans les Landes pour cette manifestation régionale. Les chasseurs de Nouvelle-Aquitaine et même d'autres départements se retrouvent à 9 heures, aux Arènes de Mont-de-Marsan ce samedi 18 septembre pour dénoncer la fin de la chasse aux engins des oiseaux et pour défendre leurs pratiques. Entre 170 et 200 bus sont attendus sur place. En Dordogne, trois bus partent au petit matin ce samedi de Brantôme, Sarlat et Saint-Astier pour rejoindre les Landes.

Les chasseurs dénoncent la décision du Conseil d'Etat du 6 août dernier qui interdit une partie des chasses traditionnelles dont la chasse à l'alouette aux pantes. Si en Dordogne, ce type de chasse est minoritaire, Pierre Desmoulins estime que c'est la chasse en générale qui est menacée. Le président de l'ACOM 24 assure que la chasse est essentielle en Dordogne notamment pour la régulation des sangliers pour éviter les dégâts dans les champs.