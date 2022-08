Trois cas de variole de singe détectés en Dordogne, la vaccination s'organise

La variole du singe a touché trois Périgourdins d'après les informations de France Bleu Périgord. Ce sont des cas bénins selon l'hôpital de Périgueux. L'épidémie progresse dans notre département comme dans le reste du pays. En France, on compte désormais un peu moins de 2.000 cas. Ce mardi, 200 personnalités, élus, associations et citoyens ont demandé, dans une tribune publiée dans le Huffington Post, au Sénat d'enquêter sur la gestion de cette épidémie par le gouvernement. Elles estiment qu'il manque des informations sur la vaccination et sur le nombre de doses disponibles et accusent le gouvernement d'une mauvaise gestion.

Une vaccination possible à Périgueux

En Dordogne, depuis le 18 juillet dernier il est possible de se faire vacciner au Centre gratuit d'informations, de dépistage et de diagnostic des infections sexuellement transmissibles à l'hôpital de Périgueux en prenant rendez-vous. Selon le docteur Florent Peelman, médecin coordinateur.

Les doses sont destinées en priorité selon la Haute autorité de santé aux hommes ayant des relations sexuelles avec plusieurs hommes et aux personnes qui ont plusieurs partenaires sexuels, aux travailleurs du sexe, et aux professionnels qui travaillent par exemple dans les clubs libertins ou les saunas libertins.

Le docteur Florent Peelman, médecin coordinateur au CeGIDD "il y a une vraie demande de part la communauté LGBT, le message de prévention passe et les gens viennent se faire vacciner". Il estime que "c'est une population qui diffuse très bien les messages de prévention et c'est une population qui vient en masse et qui est volontaire pour se faire vacciner". Le médecin coordinateur reconnait qu'il y a une vraie "inquiétude sur la stigmatisation que peut induire cette maladie [...] la plupart du temps bénigne".

Une trentaine de personnes vaccinées d'ici la fin de la semaine

Les doses de vaccin sont délivrées toute les semaines selon le docteur Florent Peelman par l'Agence régionale de santé et conservées à moins 80 degrés dans un frigo spécifique. D'ici la fin de la semaine, une trentaine de personnes auront reçu une première dose de vaccin. Une vingtaine de vaccins seront ensuite disponibles chaque semaine. Même si le CeGIDD ferme du 8 au 21 août prochain, la vaccination se poursuit pendant cette période le lundi après-midi, le mercredi après-midi et le jeudi toute la journée.

Coordonnées du Centre gratuit d'informations, de dépistage et de diagnostic des infections sexuellement transmissibles :

05.53.45.26.48