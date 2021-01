Suite aux annonces du gouvernement, trois centres commerciaux ferment en Haute Savoie, selon la préfecture : Auchan Grand Epagny, Géant Annemasse et Géant Val Semnoz. Des doutes persistent encore concernant le centre Courrier. C'est aussi le cas en Savoie concernant le centre commercial Chamnord.

Suite aux dernières décisions gouvernementales, les centres commerciaux d'Auchan Epagny, Géant Annemasse et Géant Val Semnoz, à Seynod vont fermer. Les boutiques des galeries commerçantes ferment et non pas l'hyper marché alimentaire.

Il s’agit de freiner la propagation du virus dans les lieux clos, qui accueillent beaucoup de monde, selon le gouvernement. La préfecture de la Haute Savoie laisse entendre que d'autres centres pourraient fermer dans le département.

Le gouvernement a précisé samedi après une réunion avec le secteur, que 400 magasins seraient concernés en France : pas seulement des "centres commerciaux", comme initialement annoncé, mais aussi des sites occupés par un seul commerce, comme c'est par exemple le cas pour plusieurs établissements Ikea.

A Chambéry, une décision est attendue lundi concernant la fermeture ou non du centre commercial Chamnord. Le seuil fatidique pour la fermeture c'est 20 000 mètres carrés, mais à Chamnord, ça se joue à quelques mètres carré prés et cela dépend de ce qui doit être pris en compte dans les calculs des surfaces. Une réunion est prévue en préfecture lundi matin.