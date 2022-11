Trois centres dédiés à la récupération des armes dans le Gard

Deux millions de Français possèderaient une arme sans titre et seraient ainsi en contravention avec la loi. Le ministère de l'Intérieur a donc lancé l 'opération nationale d'abandon simplifié d'armes à l'Etat pour récupérer ces armes. Elle a lieu jusqu'au 2 décembre. Dans le Gard, trois centres ont été ouverts. A l'École nationale de police de Nîmes pour l'arrondissement de Nîmes, au Club de tir Entente sportive de Vézénobres pour l''arrondissement d'Alès et la compagnie de gendarmerie du Vigan pour l'arrondissement du Vigan. Ces centres sont ouverts tous les jours de 9h à 17h. "Dans bien des cas, on se rend compte que bien des gens ne connaissent pas, en toute bonne foi, la réglementation en matière d'armes indique Jean Rampon, le sous-préfet d'Alès. On a même des exemples où certains se font cambrioler, déclarent des armes qui se trouvaient chez eux mais n'en étaient pas détenteurs légaux, donc ils peuvent avoir des ennuis. Une arme, c'est par nature quelque chose de dangereux, qui a besoin d'être déclaré. Le but de cette opération, c'est de proposer une procédure simplifiée pour ces personnes qui possèdent ces armes (le plus souvent par héritage) et qui souhaitent s'en débarrasser soit se mettre en règle et enregistrer l'arme."

