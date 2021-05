Trois chiens des gendarmeries de la Somme médaillés pour leur flair

Les équipes cynophiles des gendarmeries de la Somme, les maîtres-chiens, se sont réunis à Lucheux, à la limite du Pas-De-Calais cette semaine pour leur journée d'exercice annuelle. Au programme, hélitreuillage pour les chiens et leur maître et remise de médailles pour les chiens.

Colonel Richard Bret, à la région de gendarmerie de Picardie récompense deux départs à la retraite : Eliot, un Springer et M-Po, le Malinois pour leur carrière dévouée à la recherche de stupéfiants. Il y a aussi Paco, un jeune Springer, nouvelle recrue d'une des brigades d'investigation cynophile de la Somme, médaillé pour son flair. Son maître Philippe en est fier : "C'est une concrétisation très courte et intense puisqu'il a tout juste commencé l'opérationnel en décembre dernier, Paco est un jeune de deux ans et il a déjà fait une belle découverte au mois de mars, il a flairé près de 90.000€ de billets dans une cache aménagée".

Une nouvelle race expérimentale rejoint la brigade cynophile de Saint-Quentin pour la recherche de personnes disparues : Padi, un rouge du Hanovre. © Radio France - Rébecca-Alexie Langard

Pour remplacer ces départs à la retraite : Laïwa, un berger hollandais intègre l'équipe de gendarmerie et une nouvelle race expérimentale pour dénicher les portés disparus : Padi, un chien de rouge du Hanovre (ou rouge du Hanovre) rejoint la brigade d'investigation cynophile de Saint-Quentin. Son odorat est plus développé que la race traditionnelle, les bergers allemands. Ils peuvent également chercher plus longtemps que leurs confrères dans des endroits plus fréquentés où différentes odeurs se mêlent.

Les maîtres-chiens des gendarmeries de la Somme se sont réunies à Lucheux, à la limite du Pas-De-Calais cette semaine pour leur journée annuelle d'exercices. © Radio France - Rébecca-Alexie Langard

Pour être au top de leur performance, tous les chiens de la brigade doivent se plier à un exercice d'hélicoptère avec leurs maîtres pour s’entraîner notamment aux futures opérations de recherche de personnes portées disparues.