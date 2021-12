Trois collégiens rémois assistent à la panthéonisation de Joséphine Baker

Impressionnant, émouvant . Voilà comment Amandine, Ondja et Paul-Mathéo résument cette journée hors du commun. Les trois collégiens en 4ième et 3ème au sein de l'établissement rémois Maryse Bastié ne connaissaient Joséphine Baker que de nom, mais aujourd'hui ils en en savent davantage sur sa vie, meneuse de revue, danseuse, actrice et résistante décédée en 1975 à Paris. Joséphine Baker, née à Saint-Louis, dans le Missouri, qui a pris la nationalité française et joué un rôle important dans la résistance lors de la Seconde Guerre mondiale.

Pour moi, c'était un honneur de rendre hommage à Joséphine Baker dit Amandine

"On se dit qu'elle n'a pas fait ça pour rien" ajoute Paul-Mathéo. Les trois élèves étaient accompagnés par la principale adjointe du collège Marie-Hélène Saïdi" on avait une belle vue sur l'entrée du Panthéon avec un écran qui permettait de visualiser tout le parcours du cercueil, qui s'appelle d'ailleurs "un cénotaphe" ajoute en choeur les trois collégiens. "Parce que le cercueil était vide, précise Amandine, il y avait quatre échantillons de terre dans le cercueil". De la terre de quatre lieux qui ont compté dans la vie de Joséphine Baker.

Les collégiens avec la principale adjointe du collège - @Marie-Hélène Saïdi

Une femme qui s'est battue pour ses droits en tant que noire et en tant que femme dit Ondja

Paul-Mathéo a été marqué par cette phrase dite par le Président Emmanuel Macron "les préjugés, Joséphine Baker les endossait et les bousculait". Amandine, Ondja et Paul-Mathéo, reviennent avec des images, des émotions qu'ils vont maintenant retranscrire sous forme de reportage dans le cadre d'un travail mené au sein du collège sur l'engagement des femmes. Un travail qui leur servira aussi pour leur oral du brevet.