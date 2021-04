Trois communes auvergnates dans le classement des villages les plus agréables de France

Trois communes auvergnates figurent au top 50 des villes de France de moins de 2 000 habitants où il fait le plus bon vivre.

Trois communes auvergnates figurent au classement des 50 villes françaises de moins de 2 000 habitants où il fait le plus bon vivre. Il s'agit de Ménétrol (32e) dans le Puy-de-Dôme, Le Vernet (45e) dans l'Allier et Aiguilhe (34e) en Haute-Loire.

Ce classement a été établi par l'association "Villes et villages où il fait bon vivre". Un nouveau critère a été pris en compte cette année : la couverture en haut débit et très débit. Il s'agit d'un atout très important pour les villes alors que le télétravail se généralise.

L'Auvergne absente du top 50 des grandes villes

Aucune ville auvergnate ne figure en revanche au top 50 des villes de plus 2 000 habitants les plus agréables à vivre. Annecy arrive en tête de ce classement, devant Bayonne et Angers. Dans la Loire Saint-Etienne se place au 20ème rang.

Le Puy-en-Velay se classe en revanche au 2e rang dans la catégorie des villes d'entre 10 000 et 20 000 habitants.