Trois communes de Dordogne reconnues en état de catastrophe naturelle

Trois communes de Dordogne ont été reconnues en état de catastrophe naturelle après des mouvements de terrain, des coulées de boue et des inondations survenues entre le 15 novembre 2020 et le 2 février 2021. Il s'agit de Coulounieix-Chamiers, Rouffignac-de-Sigoulès et Serres-et Montguyard.