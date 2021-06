Trois communes manchoises dans le Top 100 des villes littorales où il fait bon vivre

L'association Villes et villages a publié ce mardi son premier palmarès des communes littorales où il fait bon vivre. Trois communes manchoises sont mises à l'honneur dans la catégorie des villes de plus de 2000 habitants. La première, c'est Cherbourg-en-Cotentin, qui arrive septième.

A l'aube des vacances, l'association Villes et villages a publié ce mardi son premier palmarès des communes littorales françaises où il fait bon vivre. Un classement qui repose sur plusieurs critères comme le cadre de vie, la sécurité, ou encore l'offre en commerces et en transports. Le palmarès se décline en deux catégories : villes de plus de 2000 habitants et villages de moins de 2000 habitants.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Dans la première catégorie, quatre communes littorales de l'ex-basse Normandie sont mises à l'honneur dans le top 100. La première, c'est Cherbourg-en-Cotentin, qui arrive 7e de ce palmarès. Avranches se classe 48e, Granville 52e et Honfleur 81e. Le trio de tête est occupé par Annecy, Bayonne et La Rochelle.

Pour les villages de moins de 2000 habitants, on dénombre pas moins de 26 communes manchoises et calvadosiennes dans le top 100. La commune de Ranville, dans le Calvados, est 12e. Et Marcey-les-Grèves, près d'Avranches, arrive 15e.