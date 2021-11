Trois débats dans l'Yonne pour sensibiliser au problème du harcèlement entre jeunes

L'association souhaite créer un réseau parental de proximité pour détecter le harcèlement. Hazerka, victime de harcèlement au collège, témoigne ce mercredi à Saint-Denis-Les Sens, puis à Avallon le 17 novembre à la salle du marché couvert avant une rencontre au "89" à Auxerre le 24 novembre.

Quand il était harcelé, il s'est confié dans un blog anonyme où il décrivait sa souffrance. Un jour après avoir posté un poème intitulé « Seul », il provoque des milliers de réactions d'adolescents qui se reconnaissent dans ce texte.

Un producteur lui propose de le mettre en musique et d'en faire un clip. La chanson est postée sur YouTube et dépasse les 2 millions de vues.

France Bleu Auxerre : Le harcèlement dont vous avez été victime a duré longtemps ?

Hazerka : Tout a commencé dès mon entrée en 6e jusqu'au lycée. À mon entrée en sixième, j'étais trop petit, trop timide, trop bigleux, trop boutonneux et trop fauché. J'ai eu des insultes, des humiliations. En 5e on me versait un broc d'eau dans mon assiette pour que je ne mange pas à la cantine.

En 4e et 3e j'ai compris que je n'avais pas ma place dans l'établissement. On m'obligeait à prendre des euros dans le porte monnaie de ma mère, sinon on allait me frapper, pareil pour des cigarettes de mon beau père. En 3e on m'a tabassé dans les vestiaires d'un stade de football.

Et pourquoi ce déchainement de violences ?

Si je le savais ! Aux yeux des autres j'étais peut-être trop différent avec de l'acné et des lunettes rondes, je ne rentrais pas dans les codes et je ne prenais pas forcément soin de moi.

C'est la musique et l'écriture qui vous ont permis de dénoncer le harcèlement ?

C'était un échappatoire. Une façon aussi de transmettre et de passer un message d'alerte parce que je n'en pouvais plus. Je remercie l'écriture aujourd'hui, sinon je pense que je ne serais plus là.

Quel conseil vous donneriez à un jeune victime de harcèlement ?

Il faut qu'il en parle. Il y a une équipe pédagogique qui existe dans les établissements pour écouter, qui n'existait pas il y a 13 ans. Il y a des référents, des livres et des films qui peuvent aider à briser le silence.

Quel conseil donner aux parents, pour se rendre compte que leur enfant est victime?

Les notes scolaires qui chutent, les notes d'absences à répétition, un enfant qui s'isole, sont des signaux d'alerte.

Et comment savoir aussi si son enfant est un harceleur ?

Il existe trois types de harceleur. Celui qui est mal dans sa peau. Il y a celui qui vit un mal être à la maison, que ce soit dans le foyer familial, des violences conjugales, des problèmes avec les parents et il y a le harceleur meneur qui veut faire l'intéressant devant les amis.

Quand on a un enfant qui harcèle, il faut lui faire comprendre le mal qu'il a fait et s'il avait un enfant est-ce que çà lui ferait plaisir qu'il soit harcelé ?

A la fin de mes conférences, j'ai parfois des jeunes qui viennent me voir et qui me confient qu'ils n'avaient pas compris jusque là qu'ils harcelaient et qu'ils allaient s'excuser.