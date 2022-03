Trois députés des Alpes-Maritimes signent une lettre pour le retrait de la Légion d'honneur de Poutine

21 députés écrivent au président de la république pour lui demander de retirer de l'ordre la légion d'honneur à Vladimir Poutine. Trois députés des Alpes Maritimes comptent parmi les signataires Éric Pauget, Michèle Tabarot, Laurence Trastour Isnart.

"En déclenchant une guerre d'agression et alors que la Cour pénale internationale a décidé d'ouvrir une enquête sur de probables crimes de guerre, voire contre l'humanité, Vladimir Poutine est allé contre l'ensemble des valeurs portées par la France. Ainsi son maintient dans l'ordre de la Légion d'honneur ne parait plus possible puisque c'est une insulte faite à la paix, à la dignité et à la solidarité que nous devons au peuple ukrainien", expliquent les députés.

Le président russe avait reçu la Légion d'honneur le 22 septembre 2006. Jacques Chirac lui avait alors remis l'insigne.