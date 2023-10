Trois drones interceptés en marge de la coupe du monde de rugby à Saint-Etienne

Alors que se profile le dernier match de poule de l'équipe de France, ce vendredi face à l'Italie, la Préfecture de la Loire a dressé le bilan de la sécurité mise en place pendant la coupe du monde de rugby à Saint-Etienne.

La ville accueillait quatre matchs dans le stade Geoffroy Guichard et a enregistré une affluence record: 156 000 visiteurs au "village rugby" et au moins 40 000 spectateurs par match.

Une affluence sans débordement notable puisque les forces de l'ordre enregistrent 30 interpellations par la gendarmerie, une cinquantaine d'infractions liées à la détention de stupéfiants et huit plaintes déposées auprès de la police, surtout pour des vols sur le parking de Geoffroy-Guichard.

Trois drones interceptés, mais pas de pilote interpellé

Un bilan donc léger au sol, mais il fallait aussi surveiller les airs et la gendarmerie a ainsi intercepté trois drones : "La gendarmerie avait déployé un système pouvant détecter tout drone entrant dans la zone d'interdiction, couplé à un dispositif de neutralisation de ces drones, explique le Colonel Sébastien JOUGLAR, patron des gendarmes de la Loire, ce sont des canons dirigés vers les drones, qui envoient des ondes à forte puissance et qui coupent la connexion entre le drone et son opérateur".

Un premier drone a été repéré au-dessus du camp de base des Australiens à Andrézieux et deux autres au-dessus du chaudron les soirs de match. "On ne saura jamais qui a envoyé ces drones, mais ce sont essentiellement des curieux et pas forcément des drones mal intentionnés. La cerise sur le gâteau c'est quand on interpelle l'opérateur, mais nous on se concentre sur la prévention de la menace pour les touristes".

Les secours se préparent pour les JO

Côté secours, 536 sapeurs pompiers étaient mobilisés chaque soir de match, et ils dénombrent 80 interventions, mais surtout de la bobologie. "Ca nous a permis de revoir les procédures mises en place puisqu'on se prépare à un maximum de scénario possible notamment en vue des Jeux Olympiques de 2024", souligne le colonel Jean-Philippe Gueugneau, numéro 2 des pompiers ligériens. Saint-Étienne accueillera six matches de foot pendant les JO.