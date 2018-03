Trois élèves par classe en moyenne arrivent à l'école le matin sans avoir pris de petit-déjeuner, révèle un rapport que le député de La République en marche, Olivier Véran, rapporteur de la Commission des affaires sociales, remet jeudi à la ministre de la Santé Agnès Buzyn.

Pour des petits-déjeuners gratuits en zone prioritaire ou rurale

Olivier Véran propose que des petits déjeuners gratuits soient distribués aux enfants des zones d'éducation prioritaire et des écoles rurales. "Le petit déjeuner est essentiel et c'est tout à fait intolérable qu'autant d'enfants partent à l'école le ventre vide", a déclaré sur franceinfo Laurence Plumey, médecin nutritionniste.

Selon elle, ces petits-déjeuners gratuits seraient une bonne mesure, "mais l'école n'a pas non plus vocation à se substituer à la famille. Il faut identifier les écoles à risques, assurer dans un premier temps ces petits déjeuners gratuits et organiser dans les écoles des ateliers auxquels participent les enfants et les parents pour qu'ils comprennent l'importance du petit-déjeuner".

Un repas essentiel à l'apprentissage

"Le petit déjeuner va apporter des glucides avec le pain, les céréales ou des biscuits qui permettent à l'enfant d'être concentré pendant la matinée. Les études sont très claires là-dessus, _les enfants qui n'ont pas pris de petit déjeuner décrochent à partir de 11h et ont de gros problème de concentration, de mémoire et de vigilance_", ajoute Laurence Plumey, qui souligne au passage que ce constat est valable également pour les adultes.

Le délégué général de LREM, Christophe Castaner, voit dans une telle mesure l'occasion également de promouvoir les produits locaux et bios à l'école.