Trois entreprises sont à l'origine des mauvaises odeurs dans le quartier Gravier de Laval

Laval, France

Trois entreprises implantées autour de ce quartier de 500 habitants sont donc à l'origine de ces mauvaises odeurs dont se plaignent les riverains depuis plusieurs années. Des odeurs de souffre, d'urine, d'excréments, d’œuf pourri ou d'égouts selon les signalements. Une soixantaine de plaintes ont été déposées en mairie de Laval ces deux dernières années et la ville a donc lancé un appel d'offre pour trouver l'origine de ces odeurs.

Plus de 400 signalement de riverains synthétisés

C'est l'organisme indépendant Burgead qui a remporté l'appel d'offre et qui a donc mené cette enquête ces derniers mois. Entre début juin et fin septembre, soit sur la période où les odeurs sont les plus fortes, l'organisme s'est rendu à plusieurs reprises sur chacun des sites qui pouvaient potentiellement être à l'origine de ces odeurs, pour effectuer des relevés. Dans le même temps, une plateforme en ligne permettait aux riverains de signaler ces mauvaises odeurs. Plus de 400 signalements ont été effectués, beaucoup plus que prévu, ce qui explique le retard pris par l'organisme pour rendre ses conclusions, par rapport au délai initialement prévu.

La station d'épuration émet le plus d'odeurs "désagréables"

Sur les quatre sites visés, trois émettent bien des odeurs jugées "désagréables". Un abattoir, une entreprise de chimie et une station d'épuration. Un laboratoire a aussi été analysé mais ne présente pas de résultat significatif. C'est la station d'épuration qui émet les odeurs les plus fortes selon ces résultats. Des odeurs d'égouts et de boue, qui sont les plus relevées. Concernant l'abattoir c'est la partie atelier qui est à l'origine d'odeurs d'urine et de "porc grillé". Enfin l'entreprise TDV émet des odeurs chimiques, proche de l’ammoniac.

Des préconisations pour réduire ces odeurs

Burgead ne se contente pas de présenter ses conclusions, l'organisme fait aussi des préconisations aux entreprises pour qu'elles réduisent ces odeurs. Une meilleure gestion des eaux traitées pour la station d'épuration avec l'injection de produits réactifs ou le confinement de certaines zones, un meilleur filtrage des odeurs pour l'abattoir et le confinement d'un poste de relevage du côté de l'entreprise TDV.

Certains habitants restent sceptiques

Les patrons de ces 3 entreprises étaient présents ce jeudi soir à la réunion publique et se sont engagés à effectuer les travaux nécessaires pour réduire les nuisances pour les riverains. Certains travaux pourraient être réalisés avant l'été. Mais dans l'assistance, plusieurs habitants se sont montrés sceptiques, voire critiques sur les résultats de cette étude, qui ne dit pas, par exemple, si ces odeurs peuvent être dangereuses pour la santé.