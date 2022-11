Trois euros par jour pour vivre, la pauvreté n'est pas moins pénible sur la Côte d'Azur

Le rapport du Secours Catholique s'appuie sur ses 72 antennes locales. Dans les Alpes-Maritimes, plus de 5.150 ménages ont été accueillis par les 500 bénévoles azuréens, et 800 situations ont été mises en avant, ce qui a permis de bâtir un portrait de la pauvreté sur la Côte d'Azur.

ⓘ Publicité

40% des bénéficiaires ont poussé pour la première fois cette année la porte du Secours catholique à Nice. La part des 60 ans et plus a augmenté et la grande partie des précaires est encore constituée par des mères de familles isolées, des mamans solo.

Pour Karine Dziwulski, déléguée départemental du Secours Catholique, "c'est toujours impossible de vivre avec de moins en moins. La crise s'aggrave." Le logement pèse trop lourd, la cantine, les assurances et la facture d'énergie. Mais aussi manger et se vêtir. La nature des impayés est constituée aux deux tiers par les loyers : "La hausse de l'inflation frappe durement les plus pénalisés, on n'a plus d'amortisseur. C'est notre constat : on a des personnes qui travaillent mais qui n'arrivent pas à payer leur loyer et l'alimentation."

3,40 euros par jour pour vivre

Si en France, il ne reste que cinq euros par jour par personne en moyenne pour vivre, dans les Alpes-Maritimes, c'est moins : 3,40 euros ! Valérie élève seule son enfant handicapée à Cannes et à la fin du mois, il ne lui reste rien "auand j'ai payé les 600 euros pour le loyer, les assurances, l'eau, le gaz, l'électricité, le téléphone (…). Je suis à découvert tous les mois (…). Je ne mange plus à midi pour pouvoir faire manger ma fille... et il reste plus rien pour les loisirs."

"Je ne pourrai même pas lui offrir un tour de manège en cadeau de Noël."

La déléguée départementale du Secours Catholique des Alpes Maritimes appelle les pouvoirs publics à davantage d'efforts pour aider les plus démunis.