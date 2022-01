Trois évasions de patients psychiatriques à Toulouse : "Forcément, on s'interroge", dit un psychiatre

Après la fugue de trois patients de leur unité psychiatrique à Toulouse (deux à l'hôpital Marchand et un troisième à l'hôpital psychiatrique de Purpan) en une semaine Eric Dupond-Moretti, le ministre de la Justice, s'est dit "'inquiet". Le docteur Maurice Bensoussan, psychiatre à Colomiers, président de l'association française de psychiatrie et président du syndicat des psychiatres français lui aussi s'interroge. Il était l'invité de la matinale de France Bleu Occitanie ce vendredi 28 janvier.

France Bleu Occitanie : Ces trois évasions vous inquiètent-elles ?

Maurice Bensoussan : Cette loi des séries est surprenante. Mais ce genre d'incident peut arriver déjà. Si, même si c'est une seule fois, ça mérite toute l'attention.

Vous vous inquiétez donc ?

Il faut enquêter. C'est préoccupant. Il faut s'inquiéter. Il faut chercher à comprendre. Il faut se donner les moyens d'analyser. Qu'est-ce qui a permis que de tels incidents, qui sont très graves, se produisent ?

Faut-il parler d'"évasions" en tant que telles ?

Alors tout dépend de l'hospitalisation et du régime d'hospitalisation. En effet, une fugue n'est pas une évasion. Les évasions sont réservées à des lieux d'enfermement. Donc il faut savoir quel était le statut de ces patients, sur quelles modalités d'hospitalisation ils étaient placés en sachant que s'ils étaient hospitalisés, c'est qu'ils avaient des problèmes de santé. Il ne faut pas oublier cette question là.

On peut estimer qu'il y a eu des défaillances dans le système de sécurité ?

Ce doit être analysé comme chaque incident, chaque événement indésirable en médecine. D'ailleurs, comme dans les risques industriels ou professionnels, il faut comprendre ce qui s'est passé et mettre en place les correctifs nécessaires. Evaluer s'il y a des fautes ou des défaillances et bien analyser les choses pour mettre en place ce qu'il faut pour que ces problèmes là ne se répètent pas ou se produisent le moins possible, voire d'arriver au risque zéro, ce qui est une ambition de chaque médecin.

Est-ce que vous pensez qu'il faut enfermer tous les patients dangereux, pourtant jugés irresponsables par la justice ?

Quand les personnes sont jugées par la justice et considérées comme irresponsables, c'est que la pathologie est avérée et qu'elles étaient irresponsables au moment de la réalisation des faits et qu'elles peuvent avoir accès à des soins. Cette thérapeutique peut avoir des effets positifs sur un temps relativement court. Il peut aussi s'agir de pathologies particulièrement sévères qui ne vont pas permettre de noter une évolution suffisante pour lever les mesures d'enfermement.

Un patient à qui on autorise des sorties ne présente à priori pas de risque pour la population ?

Chaque patient qui a une autorisation de sortie et qui est placé sous un régime de contrainte et il y en a plusieurs, c'est est évalué très, très, très scrupuleusement avant sa sortie et à son retour. Et bien sûr, c'est cette évaluation qui est parfois difficile. Ce sont des prises en charge qui sont particulièrement compliquées. L'évaluation du risque, c'est quelque chose de complexe, réservé à des professionnels avertis. Mais ces choses là doivent être faites et s'il y a des incidents, il faut absolument regarder ce qui s'est passé. Et vous avez vu. Dans ces questions apparaît très rapidement la question de la faute. Il y a des secteurs, je pense à l'aéronautique ou quand il y a des accidents d'avion, par exemple, la question de la faute a été évacuée pour justement permettre d'arriver au risque zéro et de déstigmatiser, y compris les professionnels qui ont pu commettre une erreur si tel est le cas.

Quelle réputation ont les unités psychiatriques du département de Haute-Garonne ?

Il y est fait un travail de qualité. Il peut y avoir des choses difficiles parce qu'ils prennent en charge des patients difficiles. Il peut y avoir plus d'espaces de coopération entre des acteurs de la santé et des acteurs du judiciaire, c'est certain. Donc, tout ça doit être travaillé et le travail est fait. Il y a une démarche qualité, qui s'est généralisée dans chaque établissement, dans chaque lieu de soins psychiatriques. Et cette démarche qualité va étudier de près tout incident, surtout tout incident grave et même des incidents moins graves. Pour justement appliquer des pistes d'amélioration et des conduites correctives si nécessaire et pour éviter que ces choses là ne se reproduisent.

Maurice Bensoussan, vous êtes président de l'Association française de psychiatrie. Est ce que ce genre d'événement met aussi en lumière un manque de personnel en psychiatrie?

Oui, je crois que la filière est en tension. Le fait qu'il y ait une loi de séries doit amener à se poser des questions. Bien évidemment, ce n'est pas pareil que s'il y avait eu un seul incident. Donc, trois incidents conduisent obligatoirement à s'interroger, regarder ce qui se passe et on ne peut pas faire fi de systèmes de santé qui est en tension, qui est en lien avec le contexte épidémique. Et bien sûr, les soignants sont soumis à rude épreuve depuis maintenant deux ans. Mais ce ne sont pas les seuls. Chacun est mis à rude épreuve dans ce contexte sanitaire très particulier.