Trois Français sur quatre aiment leur travail même s'ils trouvent qu'il en ont trop

77% des Français déclarent aimer leur travail, d'après une enquête de la CFDT dont les résultats ont été publiés jeudi. L'étude révèle pourtant qu'un tiers des salariés en France jugent leur charge de travail excessive et considèrent que leur activité professionnelle peut nuire à la santé.

L'enquête nationale de la CFDT "Parlons travail", dont les résultats ont été publiés jeudi 16 mars, montre que plus de trois Français sur quatre aiment leur travail (77%) et plus de la moitié sont fiers de ce qu'ils font (57%). 7 salariés interrogés sur 10 déclarent même rire souvent sur leur lieu de travail.

Fierté au travail

Cette étude réalisée auprès de 200.000 personnes sur internet entre septembre et décembre 2016 révèle aussi l'influence de l'activité professionnelle des Français sur leur vite, notamment sur leur santé. Le syndicat a reçu plus de 20 millions de réponses.

"L'enquête casse des clichés sur le Travail, 3/4 des gens aiment leur Travail et disent s'y sentir utile" @CfdtBerger #ParlonsTravail pic.twitter.com/fQPx0z9oHr — CFDT (@CFDT) March 16, 2017

En effet, une personne sur trois considère que son travail nuit à sa santé. Et 44% des personnes interrogées disent ressentir souvent des douleurs à cause de leur travail, ou encore mal dormir (34%) à cause ce leur activité professionnelle. 36% des sondés déclarent avoir déjà fait un burn out.

Retraite : 9 Français sur 10 pensent que la pénibilité doit être prise en compte

L'enquête de la CFDT, qui fait le point sur une vingtaine de thèmes allant de la santé aux discriminations en passant par le temps de travail, révèle également qu'une majorité de Français trouvent leur charge de travail "excessive" (51%). 58% avouent d'ailleurs ne pas avoir le temps de le faire "correctement".

97% des personnes interrogées considèrent qu'il est juste de tenir compte de la pénibilité du travail dans le calcul de la retraite et 59% que cela ne serait "pas compliqué". En revanche, pour 42% des sondés, la durée légale du temps de travail "n'est pas le problème". 3 personnes sur 10 confient toutefois qu'elles préféreraient travailler moins... 66% gagner plus.

Pour autant, 39% des sondés affirment qu'ils continueraient à travailler s'ils gagnaient au Loto.