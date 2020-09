Trois Français sur quatre jugent leur liberté de critiquer les religions en recul, selon un sondage

Les trois quarts des Français (76%) estiment que leur liberté de critiquer les religions en général a reculé depuis cinq ans, selon un sondage Odoxa-Dentsu Consulting pour franceinfo et Le Figaro publié ce jeudi.

Un sentiment partagé par l'ensemble des sensibilités politiques

Plus de cinq ans après les attentats de janvier 2015 (Charlie Hebdo, Fontenay-aux-Roses, Montrouge, Hyper Cacher), huit Français sur dix (80%) se disent notamment moins libres de critiquer l'islam. Ils sont sept sur dix (71%) à constater qu'il est également plus compliqué d'émettre des critiques sur le judaïsme et un sur deux (52%) juge qu l'on est moins libre vis-à-vis du catholicisme.

Ce sentiment que la liberté de critique des religions a reculé en cinq ans est partagé par l'ensemble des sensibilités politiques. 71% des sympathisants de gauche, comme 84% des Français proches de la droite perçoivent un recul pour l'ensemble des religions.

L'enquête a été réalisée par internet les 9 et 10 septembre 2020, sur un échantillon de 1 005 Français représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus.