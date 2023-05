Trois Gaillonnais créent l'application Miamiam, "le BlaBlaCar de la cuisine"

Ils ont pour ambition de devenir le "Bla Bla Car de la cuisine". Diah Lakhdar, Adama Tandiang et Gauthier Beuriot, trois trentenaires qui habitent à Gaillon (Eure) viennent de lancer leur application Miamiam, presque trois ans après la création de la création de la société du même nom le 15 juillet 2020. C'est en cherchant un traiteur pour la "baby shower" de la fille en 2019 que Diah Lakhdar, 33 ans, directeur général, a eu l'idée de Miamiam. "On a vu que les traiteurs professionnels, c'était un gros budget" se souvient-t-il, et "on a voulu se rabattre sur des particuliers ou des auto-entrepreneurs mais on a trouvé très difficile de trouver des prestataires". Il sont pourtant nombreux à proposer leurs services sur Tik Tok, Facebook, voire Le bon coin mais Diah Lakdhar trouvait "dommage qu'ils ne soient pas réunis et qu'on ne puisse pas y avoir un accès facile". Miamiam était né avec une plateforme collaborative, "une application dans l'air du temps" .

Une plateforme pour les cuisiniers amateurs

L'application, lancée le 11 avril 2023, a été téléchargée 500 fois et compte, début mai, 276 utilisateurs. "C'est un bon début" se réjouit Diah Lakhdar, "on espère que ça va continuer crescendo" avec comme but de "faire partager le savoir de personnes qui ont des mains en or" explique le directeur délégué. Un volonté, ouvrir les papilles et les horizons culinaires. Couscous marocain, msemens farcis, poulet curry coco, paella ou assortiment de pâtisseries orientales, il y en a pour tous les palais.

Ces pâtisseries turques, réalisées par la femme de Gauthier Beuriot, devraient bientôt être proposées sur Miamiam © Radio France - Laurent Philippot

"La force de cette application, c'est la géolocalisation" avance Adama Tandiang, 31 ans, directeur général délégué, "on peut trouver facilement dans un rayon de cent kilomètres avec les filtres". Sur la carte, apparaissent des photos miniatures des plats proposés et en cliquant dessus, "on va avoir la description du plat" explique Gauthier Beuriot, 31 ans, président de Miamiam. L'application propose une recherche par type de cuisine, mais aussi par régime alimentaire et par allergène, plutôt pratique quand le client présente des intolérances. Et comme sur d'autres sites bien connus, les consommateurs peuvent laisser un commentaire. Tous les plats sont préparés à la commande.

Le cuisinier fixe lui-même le prix de son plat, et la somme lui est entièrement versée par Miamiam qui prélève une commission pour le client, "pour valoriser le cuisinier" ajoute Adama Tandiang, parce que "s'il n'y a pas de cuisiniers, il n'y a pas d'application".

Miamiam, disponible sur l'App Store et Google Play , recherche des cuisiniers dans toute la France pour étoffer son offre.