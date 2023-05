Trois jeunes de Creuse remportent un prix de robotique pour un mini tracteur autonome

Nathan et Louis, 13 ans, ont travaillé en équipe avec Aubin, 15 ans à Aubusson.

La Creuse est pleine de talents cachés, y compris en robotique. Trois adolescents d'Aubusson ont participé à la Robocup junior, une compétition de programmation informatique. Ils ont conçu un tracteur miniature autonome, en carton, d'une trentaine de cm. Bourré de capteurs, il roule tout seul sur un circuit, s'arrête aux barrières et donne à manger aux animaux, eux aussi en carton.

"J'étais fou de joie"

Grâce à leur travail, les jeunes Creusois obtiennent le premier prix régional et le troisième prix national. Au moment de monter sur le podium, Nathan, 13 ans, a du mal à réaliser : "Déjà premier je n'y croyais pas, mais c'est moi qui ai soulevé le trophée !" Même émotion pour Aubin, 16 ans : "J'étais fou de joie, je pouvais à peine parler, j'étais un peu au bord des larmes." Fan de jeux vidéos, il

Ils travaillent sur ce projet tous les mercredis depuis janvier explique Louis, 13 ans, qui s'est découvert une nouvelle passion : "La robotique et la programmation je ne connaissais pas, c'est comme si on apprenait l'italien ou l'espagnol." Il est particulièrement fier d'avoir amélioré son aisance à l'oral : "J'ai dû faire une présentation lors des deux concours, je n'avais pas forcément confiance en moi au début, mais après ça venait tout seul." Aubin aussi a gagné en confiance en lui : "A l'oral du brevet, devant deux personnes, je stressais énormément, alors que là devant une centaine de personnes je n'avais plus vraiment de stress."

"Créer des vocations"

Les jeunes ont découvert et appris plusieurs langages de programmation. Venant de Creuse, ils ont imaginé un projet autour de l'agriculture, qui représentait pour eux l'âme du département. C'est un pari réussi, qui leur a apporté beaucoup, et pas seulement côté sciences.

Les Creusois ont été accompagnés par l'association aubussonnaise Clé de contact et la F.O.L 23, la Fédération des œuvres laïques. Le responsable du projet Nicolas Damien voulait montrer aux adolescents ce dont ils sont capables : "L'idée est d'essayer de créer des vocations. On imagine souvent que la robotique est réservée aux grandes villes, aux métropoles. Le challenge qu'on s'est donné, c'est de permettre à des jeunes d'un territoire rural d'accéder à cette technologie."

L'aventure continue puisque les trois jeunes Creusois ont décidé de poursuivre le chemin jusqu'à la finale internationale de la Robocup junior, qui se tiendra à Bordeaux du 4 au 10 juillet. Elle est réservée aux enfants et ados de la maternelle à 19 ans.