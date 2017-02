Trois jeunes filles lancent un appel à l'aide pour leur mère malade

Marielle Trinot-Bariller est atteinte de sclérose en plaques. Petit à petit, elle perd l'usage de ses jambes. Conduire ou descendre les marches de sa maison devient compliqué. Alors ses filles ont lancé une cagnotte participative sur internet pour financer les travaux nécessaires.

Saint-Père-Marc-en-Poulet -- Un bon feu brûle dans la cheminée. Pour autant, Marielle ne veut pas rester cloisonnée. C'est pourtant ce qui est en train de se produire. La sclérose en plaque, une maladie auto-immune qui s'attaque au système nerveux, la paralyse de plus en plus. Descendre les 3 marches de la maison est un calvaire. "Il faut que je garde une vie sociale, je suis bénévole dans une association, je suis inscrite à un cours de couture, je veux continuer ces choses-là, je ne veux pas rester enfermée à la maison", soupire-t-elle.

Il y a 3 semaine, elle a eu un accident de voiture. Le soucis de trop : "je me suis rendu compte que je ne pouvais plus continuer comme ça et qu'avant qu'on m'interdise de conduire, il fallait que j'anticipe". Depuis l'accident, elle n'a plus le droit de conduire sur un véhicule classique. Elle doit acheter une voiture automatique. Sauf que les aides sont très insuffisantes. Et puis entre ça, la rampe d'accès à la maison et la salle de bain à refaire, la facture s'élève à 40 000 euros.

Ces trois marches, pour accéder à sa maison, sont un calvaire pour Marielle. Elle souhaite faire construire une rampe d'accès pour y accéder en fauteuil roulant. © Radio France - .

Alors l’aînée, Mélaine, 18 ans a eu l'idée de cette cagnotte participative : "j'en ai parlé assez rapidement à maman", explique la jeune fille, qui passe son bac cette année, "c'est ma façon d'agir pour qu'elle ait son autonomie, ce n'est pas facile de la voir perdre en mobilité petit à petit".

Et puis ces améliorations dans la maison, ça les rassurerait aussi. Le papa, Eric : "on a encore la baignoire dans la salle-de-bain, j'ai toujours peur qu'elle glisse et qu'elle se blesse", raconte-t-il, "surtout peur qu'elle ne puisse prévenir personne si je ne suis pas là".

Marielle et deux de ses filles, Maëlane et Mélaine © Radio France - .

"On a réalisé qu'on était pas seuls, ça fait chaud au cœur"

La cagnotte est en ligne depuis le 12 janvier sur la plate-forme Leetchi. Pour l'instant, les filles de Marielle ont récolté plus de 4 500 euros. Les premiers dons leur ont fait chaud au cœur : "on a réalisé qu'on était pas seul, qu'on avait des amis autour, qui comprenaient et nous soutenaient, sanglote la maman, le club de karaté d'Eric par exemple a fait un super don, on ne s'y attendait pas". La famille n'a pas l'habitude de se mettre en avant, encore moins demander de l'argent, mais c'est devenu nécessaire.

La cagnotte est ouverte jusqu'à la fin mars. Pour donner, vous pouvez vous rendre sur https://www.leetchi.com/c/solidarite\-de\-notre\-maman\-marielle ou alors par chèque adressé au domicile de Marielle Trinot-Bariller, La Ronce 35430 Saint-Père.