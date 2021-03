Trois jeunes joueurs sanctionnés pour des faits de bizutage au sein du pôle espoir de hand à Montpellier

Trois jeunes joueurs du pôle espoir du CREPS scolarisés au lycée Jean Mermoz et licenciés au MHB ont été sanctionnés pour des faits de bizutage par la Fédération Française de Handball. Un an de suspension de matchs pour deux d'entre eux, quinze matchs de suspension pour le troisième.

Le jury d'appel de la FFHB, la Fédération Française de handball vient de sanctionner trois jeunes joueurs licenciés au MHB, le club de hand de Montpellier pour des faits de bizutage survenus en 2019 et 2020. Ces trois jeunes de la catégorie 16 - 17 ans sont soupçonnés d'avoir bizuté quinze autres joueurs d'un an leur cadet. Un an de suspension de matchs pour deux d'entre eux et quinze matchs de suspension pour le troisième.

Des bizutages musclés qui se sont déroulés au sein du pôle espoir du CREPS et du lycée Mermoz de Montpellier et lors de deux stages en Haute Savoie et à Mende. Des cercles de claques, des gifles au visage ou à la nuque, le jeu de la brouette et la pratique de la chambre noire, pendant laquelle les bizutés reçoivent des coups ou sont aspergés de shampoing. Certains auraient même été tondus selon Valérie Soulié, l'avocate des victimes qui dénonce des "faits inacceptables avec des conséquences psychologiques sur les jeunes joueurs. Ce type de rituels n'ont plus leur place aujourd'hui dans le sport, ni nulle part ailleurs".

Des séances de bizutage qui se sont déroulées pendant les été 2019 et 2020 et à la rentrée 2020.

Les trois auteurs sont suspendus de matchs, ce qui, à ce niveau, peut compromettre leur carrière professionnelle. Leur avocat, maitre Luc Abratkiewicz évoque d'ailleurs dans les colonnes de Midi Libre une "décision politique, habillée juridiquement", destinée à "faire un exemple dans sa lutte contre le bizutage". Rémi Lévy, le président de l'association MHB et vice-président de la FFHB chargé des affaires juridiques, qui gère les amateurs et les jeunes ne souhaite pas commenter la décision de la fédération mais s'étonne de ces sanctions alors que le conseil de discipline de la ligue d'Occitanie avait conclu au non-lieu en première instance. Rémi Lévy ajoute qu'à l'époque le club avait réuni tout le monde, parents et joueurs, pour échanger. Ce que ne nie pas l'avocate des joueurs Valérie Soulié qui ajoute que"ce n'était pas assez. Les enfants ne se sont pas sentis soutenus. Il y a eu du déni et une volonté de minimiser des actes qui s'étaient institutionnalisés".

Des plaintes ont été déposées au procureur de la République de Montpellier pour une procédure au pénal.

Invité sur France Bleu Hérault ce jeudi matin, Rémi Lévy admet "qu'il va falloir renforcer le discours contre le bizutage".