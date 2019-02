Trois jours après l'humiliation du XV de France, Bernard Laporte était en visite en Isère

Grenoble, France

Bernard Laporte, le patron de la fédération française de rugby (FFR), était en visite en Isère mercredi 13 février. Comme il le fait dans d'autres régions, il a assisté à un entraînement des jeunes licenciés du GUC, le Grenoble Université Club, avant d'échanger avec les dirigeants des clubs de rugby isérois, à la maison du rugby à Montbonnot-Saint-Martin.

Une "réforme" en profondeur

Interrogé sur la contre-performance du XV de France, battu 44-8 dimanche dernier en Angleterre lors de la deuxième journée du tournoi des Six Nations, Bernard Laporte s'est dit "dépité et déçu, comme tous les passionnés de rugby". "Cela fait toujours mal de prendre un carton... il faut réformer énormément", a expliqué le président de la FFR en faisant référence à la formation.

Il a cité les 192 personnes "sur le territoire, qui vont former les éducateurs pour former les jeunes". "C'est aussi l'accessibilité au haut-niveau, c'est-à-dire vite cibler quels sont les joueurs, capables d'évoluer et les suivre, les faire grandir. C'est cette accompagnement auquel on réfléchit depuis assez longtemps, et qui se confirme au vu de ce que l'on voit", a expliqué Bernard Laporte.

Bernard Laporte a échangé avec les dirigeants du rugby en Isère. © Radio France - Justine Dincher

Rendez-vous avec la justice

En attendant, Bernard Laporte doit gérer le présent. La FFR est convoqué aux prud'hommes jeudi 14 février. L'ancien sélectionneur du XV de France, Guy Novès, conteste son licenciement il y a un an pour faute de grave. Il dit vouloir "laver son honneur". Bernard Laporte, lui, botte en touche : "Ce n'est pas que je ne veux pas y aller, mais je n'ai rien à y faire". Sur l'action de Guy Novès ? "Chacun fait ce qu'il veut, je n'ai pas de commentaire à faire". L'ancien sélectionneur va réclamer 2,9 millions d'euros à la fédération française de rugby.