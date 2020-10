Un conseil des maires de la métropole Nice-Côte-d'Azur avait lieu ce lundi matin pour faire un bilan des dégâts matériels dans les vallées de la Vésubie et de la Tinée. Des accès sont en train d'être dégagés pour rejoindre les communes isolées et acheminer des produits de première nécessité.

Trois jours après la tempête, les secours accèdent aux villages de la Vésubie et de la Tinée coupés du monde

Le président de la Métropole, Christian Estrosi, a fait ce lundi le bilan d'un conseil des maires extraordinaire après le passage de la tempête Alex dans le haut-pays niçois. Il a précisé que 12 tonnes de matériel et de nourriture ont déjà été acheminées dans les communes sinistrées des vallées de la Tinée et de la Vésubie. Ce lundi, 3.155 foyers de ces vallées sont toujours privés d'électricité. Des groupes électrogènes sont en cours de livraison.

246 personnes sinistrées ont été réceptionnées à l'aéroport de Nice ce week-end, grâce aux hélicoptères de l'armée. Une soixantaine ont été logées dans des hôtels avec l'aide du centre communal d'action sociale.

Les dégâts sur les équipements publics métropolitains sont estimés entre 150 et 200 millions d'euros.

Passage réservé aux services de secours

La voirie métropolitaine pour accéder aux vallées de la Vésubie et de la Tinée est dans un très mauvais état explique Christian Estrosi, il précise que 150agents, 20 ingénieurs et géologues, un hélicoptère et cent véhicules sont mobilisés ainsi que des moyens lourds de travaux publics pour rétablir les voies de communication. Cent millions d'euros seront nécessaires pour rétablir la voirie.

"Nous avons rendu les accès possibles aux véhicules prioritaires à toutes les communes sinistrées." - Christian Estrosi

Le président de la Métropole explique que les passages délicats sur des pistes se feront avec des véhicules spéciaux puis des bus Ligne d'Azur pourront prendre le relais pour le transport de personnes.

Accès à la Vésubie

La route métropolitaine 19, en passant par Duranus, permet d'aller vers les communes de la Vésubie. On peut également accéder par le col de Turini. Lantosque est accessible par le col Saint-Roch.

Pour se rendre à Saint-Martin-Vésubie, une piste réservée aux secours sera livrée ce lundi après-midi au niveau de Berthemont. "Les travaux de terrassement sont achevés. La piste permettra d'acheminer du matériel ou d'évacuer des habitants". Elle permettra aussi de transporter une trentaine de résidents de l'Ehpad de Saint-Martin-Vésubie par voie terrestre afin de les reloger à Lantosque.

Le village de Venanson est en cours de désenclavement, il est possible d'y accéder par Valdeblore ,le col de la Colmiane par une piste de fortune, là aussi réservée aux secours.

Accès à la Tinée

La Haute-Tinée est accessible par le col de la Couillole mais il faut emprunter la vallée de l'Estéron, monter par Beuil et Roubion pour accéder à Saint-Sauveur-sur-Tinée et Saint-Etienne-de-Tinée. Pour accéder à Isola 2000, un accès par la RM 97 est possible sur une demi-chaussée.

La deux fois deux voies à Bancairon (inaugurée en 1989) est durement endommagée. Des travaux d'urgence sont en cours afin de récupérer une voie pour les véhicules de secours : on pourrait alors accéder à Tournefort, à Bairols, Ilonse, Marie, Rimplas, Clans.

La 6202 entre le carrefour de la Tinée et Plan du Var est rouverte. Elle est également remise en service du rond-point des Baraques jusqu'à Carros. Roquesteron est accessible depuis Gilette. La 6102 sera remise en service ce lundi par une voie unique.

Prolongation de la fermeture des établissements scolaires

Les routes ne seront pas praticables en toute sécurité pour emmener les élèves dans les établissements scolaires qui resteront fermés jusqu'à la fin de la semaine : le lycée de la montagne de Valdeblore, les cinq collèges et les 24 écoles resteront fermés.

Pour rétablir les communications, des téléphones satellitaires seront mis à disposition partout où c'est possible et petit à petit avec des groupes électrogènes, "nous alimentons les relais qui permettent de rétablir les communications" précise Christian Estrosi.

L'eau potable

60% des habitants des vallées de la Vésubie et de la Tinée n'ont plus d'eau potable,"parce que les stations d'épuration et les voies d'acheminement, les canalisations ont été emportées" a expliqué Christian Estrosi. La remise en état des installations peut nécessiter plusieurs semaines voire plusieurs mois, prévient Christian Estrosi.

150 agents sont mobilisés pour acheminer de vastes containers de plusieurs centaines de mètres cubes d'eau potable, livrés par camions citernes. Des palettes d'eau seront livrées aussi par le Carrefour Lingostière à Nice.

Pour rétablir l'eau potable, 20 millions d'euros seront nécessaires.

Les dons en matériel sont nécessaires

La salle de spectacle du palais Nikaïa a été transformée en centre principal de collecte de matériels et de denrées non périssables. Les besoins sont divers : des pâtes, de la farine, de l'huile, des conserves, du café, des gâteaux secs mais aussi des bougies, des piles, des lampes, des couvertures, des produits d'hygiène, des vêtements neufs en raison de covid, des jouets, des ustensiles de cuisine, de la nourriture pour animaux.

Emmanuel Macron attendu ce mercredi après-midi

L'état de reconnaissance de catastrophe naturelle est inscrit à l'agenda du conseil des ministres de mercredi. "Cela permettra aux experts des assurances d'évaluer les dégâts des particuliers et d'enclencher le processus d'indemnisation" a précisé Christian Estrosi. Le président de la République, Emmanuel Macron, devrait se rendre dans les Alpes-Maritimes ce mercredi après-midi.

Dix gros camions de l'armée arrivent dans les prochaines heures dans les Alpes-Maritimes, capables de franchir des cours d'eau, des rivières.

La Métropole précise débloquer 650.000 euros supplémentaires pour la dotation de solidarité aux communes pour 2020. "Nous aurons des aides exceptionnelles de l'État et de l'Europe" promet Christian Estrosi.