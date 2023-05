Trois jours au paradis du tatouage à Montpellier

Les organisateurs avaient prévu une salle du parc des expos de Pérols, il a fallu en ouvrir une de plus pour accueillir tous les artistes tatoueurs présents pendant ces trois jours du 12 au 14 mai 2023 du Salon International du tatouage. 250 tatoueurs français, mais aussi brésiliens, polynésiens, coréens ou encore ukrainiens. " L'année prochaine, il y aura quatre salles, les inscriptions sont déjà closes pour 2024", se réjouit Alyson Romano, organisatrice avec son compagnon de ce salon qui en est à sa 2ème édition.

Le tatouage a la côte depuis longtemps auprès des français et l'utilisation des réseaux sociaux ne fait qu'amplifier le phénomène. "Cela créé des envies et des modes, selon Alyson Romano, il y a eu un déferlement lors des premières scènes de Beyoncé ou Rihanna avec des petits tatouages. Le problème des réseaux, c'est que tout le monde se retrouve avec les mêmes tatouages et donc, on veut les changer, ce qui est assez contraignant et finit par coûter de l'argent".

D'où l'approche internationale, diversifiée, artistique et personnalisée de ce salon. À chaque stand, une ambiance musicale et graphique. Ici, des motifs ethniques, là un esprit plus gothique, inspiration manga un peu plus loin. Il y en a pour tous les prix mais surtout pour tous les goûts et toutes les tailles. Ce qui explique sans doute la diversité du public, manifestement toutes classes sociales et tous âges, "une femme de 82 ans s'est faite tatouer pour la première fois la date de son mariage, son mari venait de mourir" raconte Alyson Romano.

Parmi ces artistes, David Rapoutine en plein travail. Il est un des seuls européens autorisés à tatouer sur les yakuzas. Il a été formé par le japonais Honda Tsuyoshi au tatouage traditionnelle Wabori qui utilise la technique du bâton, le tabori, technique plus lente et moins agressive que la machine. Jules est allongé sur la table, il y restera plus de six heures pour tatouer une partie de son dos. Son objectif est de se faire tatouer tout le corps, sauf la tête et les mains, "pour mon travail, je suis manager d'une équipe de 30 personnes et mon tatouage ne doit pas se voir avec un costume, comme c'est le cas au Japon". Une envie depuis qu'il a 12 ans. Passionné par le tatouage et par le Japon, il s'est donc naturellement tourné vers ces tatouages complets, "et puis cette tradition se perd au Japon puisqu'elle est très mal vue, voire prohibée et que le pays s'occidentalise et utilise les machines. C'est une manière de la perpétrer".

"Il faut souffrir pour être beau !" Alaric © Radio France - Claire Moutarde

Beaucoup plus classique, un peu plus loin, ATK tatoue Alaric, le visage grimaçant de douleur, "on n'a pas fini hier malgré les huit heures passées, et là c'est vraiment sensible. Mais, il faut souffrir pour être beau !". Pas de tradition pour cette vierge tatouée à l'avant bras, mais plutôt une inspiration religieuse, voire même "thérapeutique" selon Alaric, comme c'est souvent le cas avec les tatouages, "c'est une vierge à qui on peut demander tout ce que l'on veut, guérir de la maladie, avoir une mort douce, et vu que j'ai eu quelques malheurs dans ma famille, je voulais les honorer comme les mexicains". Alaric a commencé à se faire tatouer à 18 ans, aujourd'hui il a sept tatouages sur le corps, bientôt un huitième, "un pingouin un peu délire, faut bien du fun un peu dans la vie ! Pour moi c'est de l'art, je fais de l'art sur mon corps, on devient une toile vivante". Le tatoueur Arthur (ATK), installé à Avignon a commencé à se faire tatouer à 16 ans, "à 18 ans j'avais déjà la bras complet, et j'ai tellement kiffé que je me suis dit que je voulais essayer de le faire sur les gens. Mais, ça n'a pas été facile, c'est un milieu assez fermé. C'est pour ça qu'aujourd'hui je veux transmettre et enseigner mon savoir-faire pour aider les jeunes qui veulent se lancer".

loading