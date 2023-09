Trois militants d'Extinction Rebellion devant le tribunal d'Avignon pour dégradations sur une banque

Trois militants d'Extinction Rebellion comparaissent ce jeudi matin devant le tribunal d'Avignon pour dégradation en réunion. En février dernier, ils ont aspergé de peinture la façade de la BNP, rue de la République à Avignon, pour mettre en lumière leurs pratiques envers les plus précaires et leur financement des énergies fossiles. Leurs soutiens ont prévu de se rassembler à 8h30 devant le tribunal.

Seize heures de garde à vue

Ces trois jeunes militants ont aspergé la banque d'un mélange de colle, de farine et de pigments noirs : du faux pétrole pour dénoncer le financement par la BNP des énergies fossiles qui participent au dérèglement climatique. Ils ont aussi inscrit "1e sur les agios" pour dénoncer cette fois le poids que fait peser la banque sur les plus précaires.

C'était en février dernier, peu avant minuit. Sept jeunes militants s'étaient rassemblés. Quatre d'entre eux ont réussi à fuir à l'arrivée de la police, les trois autres, deux hommes, une femme ont été interpellés, âgés de 23, 25 et 34 ans. Ils ne se connaissaient pas et ont passé 16 heures en garde à vue. "J'assume", dit l'une des trois. Elle évoque tout de même un sentiment d'injustice et le deux poids deux mesures entre une justice implacable et une petite action symbolique puisque la peinture a été effacée en quelques heures et la Banque a ouvert le matin même.