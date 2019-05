Orléans : trois militants entendus au commissariat pour avoir dérobé un portrait du président de la République

Orléans, France

Trois militants écologistes sont entendus depuis 9h30 ce lundi par la police à Orléans. Ils appartiennent au mouvement "Action Non violente Cop 21" et sont soupçonnés d'avoir dérobé le portrait officiel d'Emmanuel Macron à la mairie de St Jean-de-la-Ruelle, le 2 mars dernier. Cette action symbolique visait à dénoncer "l'inaction du président de la République en matière d'écologie et de lutte contre le réchauffement climatique".

Le gouvernement préfère réprimer les actions militantes pour le climat"

Environ cinquante personnes sont venues soutenir ces trois militants et disent vouloir rester devant le commissariat durant le temps de la garde à vue. Ces soutiens scandent "Libérez nos camarades !" et dénoncent, à l'instar de Guillaume Blanchard "un gouvernement qui préfère réprimer les actions militantes pour le climat plutôt que d'agir pour le climat. C'est plus simple !" Absent lors de l'opération à la mairie de Saint-Jean-de-la-Ruelle le 2 mars (menée par treize personnes en tout selon lui), le militant de 26 ans affirme avoir mené d'autres actions de ce type, dans d'autres communes : voler un portrait du chef de l'état est illégal, il le sait, "ça nous permet de faire connaître nos actions, c'est un risque qu'on prend en toute connaissance de cause".

Ils n'ont pas encore restitué le portrait volé à Saint-Jean-de-la-Ruelle

Pour lui, "ce n'est pas un vol mais une réquisition, ce portrait sera rendu dès que les engagements de la COP 21 seront tenus !" Et le militant précise qu'il s'agit d'une "action non violente, c'est symbolique, on ne fait de mal à personne". Si la justice décide de poursuivre les trois activistes orléanais à l'issue de leur garde à vue, ils encourent théoriquement jusqu'à cinq ans de prison et 75 000 euros d'amende pour vol en réunion.