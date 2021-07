Coronavirus : "Trois millions de rendez-vous pris ces trois derniers jours" annonce Olivier Véran à Chambéry

Le ministre de la santé Olivier Véran s'est rendu ce jeudi après-midi en Savoie, à Chambéry, pour rencontrer les équipes administratives et médicales du centre de vaccination de Savoiexpo, le plus important crée en Savoie. "96% des personnes" qui ont contracté le Covid-19 avec des symptômes la semaine dernière "n'étaient pas vaccinées", a déclaré Olivier Véran. "Trois millions de créneaux ont été réservés en France ces trois derniers jours pour la vaccination", s'est également félicité le ministre. Le cap des 100.000 injections a été franchi cette semaine à Savoie Expo.

"Trois millions de rendez-vous en trois jours"

Le ministre Olivier Véran © Radio France - Marius Delaunay

Le pass sanitaire est étendu à partir du 21 juillet dans les lieux culturels et de loisirs et à compter de "début août" pour fréquenter cafés, restaurants ou centres commerciaux et emprunter trains et avions. Mercredi, 17.000 personnes se sont mobilisées partout en France pour dénoncer ces mesures, dont plus de 2000 en Pays de Savoie.

Interrogé sur le sujet le ministre estime que ces manifestants ne représentent "qu’une minorité". Concernant les soignants qui refusent la vaccination obligatoire et assurent vouloir rendre leur blouse, Olivier Véran a répondu : "Je n’y crois pas (...), soignant c’est une vocation, qu’ils fassent un choix mais on ne recule pas".

Le ministre a aussi échangé avec les personnes venues se faire vacciner. C’était une visite très protocolaire, avec un cadre particulièrement contraint pour la presse. Le ministre de la santé était accompagné de Sarah El Haïry, Secrétaire d’État chargée de la Jeunesse et de l’Engagement.