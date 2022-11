Trois mois après le Hard Mess à Guéret, le voisinage cherche des solutions pour mieux vivre ce festival

Ils sont une vingtaine d'habitants dans la salle de la maison des associations de Branconne à Guéret ce samedi 19 novembre. Cette réunion publique, organisée par la mairie, a pour but d'entendre les doléances des habitants suite à la première édition du Hard Mess Festival, organisé à Guéret les 5 et 6 août. Et plus de trois mois après, les riverains avaient encore des interrogations.

ⓘ Publicité

La culture est ouverte à tous, à condition de respecter un minimum le voisinage

C'est le cas de Nathalie, qui habite juste à côté du terrain où se sont tenus les concerts. "Je ne suis pas sûre que les gens qui viennent en Creuse recherchent la foule, les bouchons et le fort bruit ... Après, effectivement, la culture est ouverte à tous, à condition de respecter un minimum le voisinage", explique cette Guérétoise.

À lire aussi Guéret : un premier test sonore pour le festival Hard Mess

Lors de cette réunion, les revendications étaient multiples_. " Moi, quand j'ai acheté ma maison il y a quatre ans, on ne m'avait pas dit qui allait avoir un festival derrière"_, défend un des habitants présent à cette réunion. Ce qui intéresse particulièrement Olivier, ce sont les retombées économiques pour la ville : "Si c'est juste pour embêter et puis faire plaisir à un groupe de personnes, ça ne peut pas fonctionner comme ça", explique t-il.

"Ne pas répéter les mêmes erreurs"

Pour répondre aux questions des Guérétois, trois adjoints au maire étaient présents. "On ne sait pas s'il y aura d'autres événements qui auront lieu à cet endroit, annonce Véronique Ferreira, chargée de la démocratie participative. Mais dans tous les cas, c'est important d'avoir les avis des riverains pour ne pas répéter éventuellement les mêmes erreurs et que ça se reproduise dans les mêmes conditions." Elle s'est engagée à répondre à toutes les questions qui ont été posées lors de cette réunion, par mail ou par courrier, dans les plus brefs délais.

Cependant, il n'est pas prévu d'annuler le Hard Mess l'année prochaine. Même si, selon la municipalité, le projet est mis "en pause" par les organisateurs.