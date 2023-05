Trois mois après son ouverture, le café Joyeux de Montpellier inauguré dans la joie et l'émotion

Audrey a 40 ans, après 20 ans passé dans un ESAT (établissement adapté) elle travaille depuis le 23 février dernier au café Joyeux implanté sur les Halles Laissac de Montpellier. Une véritable fierté pour cette femme souriante qui mesure la chance de travailler en milieu ouvert. "J'ai bien ce travail là, les gens sont gentils avec moi, Je suis différente, je le sais mais je suis à l'aise avec les clients, je vais vers les gens facilement ici. Je suis fière. L'ESAT j'aimais pas. Je suis à l'aise ici, au Café Joyeux. J'adore le café joyeux. J'adore travailler avec des gens comme moi, handicapés"

"Elle passe son temps à regarder l'heure pour aller travailler"

Ce poste en CDI obtenu par Audrey au café Joyeux, c'est aussi une fierté et un soulagement pour ses parents. "Audrey est sortie d'un Esat après 18 ans de travail. Deux ans passés ici avec nous, sans activité alors rentrer dans le milieu ordinaire, c'est vrai qu'au bonheur qu'elle exprime, on ne peut être que satisfait*. Donc on porte le projet de café Joyeux à bout de bras et on fait tout ce qu'il faut pour que ça réussisse."* explique Patrick Leriche son papa.

"Elle est très heureuse. Elle passe son temps à regarder l'heure pour revenir travailler tellement elle est heureuse. Tout lui plaît. L'ambiance, le travail. Elle est très heureuse*. Elle est occupée dans des bonnes conditions et c'est génial. C'est le bonheur, c'est le bonheur et c'est la joie, Vraiment."* ajoute Françoise Leriche, la maman d'Audrey

"Je n'oublierai jamais le jour où j'ai signé mon CDI"

Tout se passe bien aussi pour Mathieu, âgé de 19 ans "Je me sens bien. Je me sens comme chez moi, au Café Joyeux. Je fais du service, de la caisse, de la plonge et je fais aussi de la prépa des commandes. C'est un vrai plaisir pour moi parce que l'atmosphère ici est agréable et que tout le monde a des difficultés. Je ne suis pas tout ou tout seul à en avoir. Quand j'ai commencé, j'avais un peu peur d'être trop stressé. Mais c'est venu naturellement. Un moment que je n'oublierai jamais, c'est le jour où j'ai signé pour la première fois un CDI. C'était mon premier boulot. Ici, on a que de la joie."**

Julia, 22 ans a intégré l'équipe du café Joyeux avec aussi beaucoup de fierté. "C'est merveilleux d'abord d'avoir pu donner notre engagement ici. Je suis très contente, c'est du bonheur, beaucoup de bonheur parce que je suis contente d'être ici avec mes managers."

Une ancienne élève du maire de Montpellier parmi les employés

Trois mois après son ouverture à Montpellier, l'inauguration du café Joyeux des Halles Laissac ce jeudi s'est déroulé dans une ambiance festive, joyeuse (forcément) avec beaucoup d'émotion aussi. Notamment lorsque le maire de Montpellier a pris la parole pour exprimer, la gorge nouée, sa fierté d'avoir à ses côtés Anne, un petit bout de femme tout sourire. "Anne était mon élève au collège il y a quelques années, alors vous comprenez à quel point je suis ému ce soir de la voir là, travailler dans ce café Joyeux" a expliqué Michaël Delafosse, qui a conservé son poste de professeur d'histoire géo au collège Fontcarade de Montpellier quelques heures par semaine en plus de ses fonctions de maire.

"Je pense souvent aussi aux familles"

Emue également, Lydwine Bucaille, co-créatrice du concept des Cafés Joyeux en France (le premier a vu le jour à Rennes en 2017, celui de Montpellier est le 14e établissement). "C'est fabuleux de voir qu'il se passe quelque chose entre la ville et et le café lui même. J'ai l'impression qu'ils ont chacun trouvé leur place, qu'ils sont très heureux de travailler là, que l'équipe s'entend bien, le manager a l'air de les connaître chacun individuellement, de connaître leurs qualités, leurs limites

et de leur proposer de progresser. Je suis très, très fière pour eux et surtout, je pense beaucoup et très souvent à leur famille et souvent leurs parents. Parce que c'est vrai que les parents, ils vivent au quotidien le fait d'avoir un enfant différent, d'avoir une vie un peu plus adaptée à la situation."

Aujourd'hui après trois mois de fonctionnement, le café accueille déjà des habitués mais aussi des militants de la cause, et des gens qui viennent là par hasard et repartent avec le sourire. "C'est vrai que beaucoup, en entendant parler du café joyeux et sont conquis par par le concept et ont envie de venir vivre cette expérience différente au sein d'un café parce qu'ils savent qu'ils savent qu'on va, ils vont vivre quelque chose d'exceptionnel, de plus joyeux, de plus. Et c'est vrai que les gens ressortent d'un café en me disant Moi, je me suis sentie vivant, vivante." ajoute Lydwine Bucaille

Le manager du Café Joyeux de Montpellier, Louis Husson a pris en main son équipe lui aussi avec beaucoup de fierté. "Depuis l'ouverture, on a vraiment une belle affluence et les Montpelliérains sont réceptifs. La place sur laquelle on se trouve nous a très très bien accueillis, les gens se sentent à l'aise avec nous. Avec les équipiers, on a vraiment de très beaux instants de partage et de joie ici sur la place. Et ça, c'est chouette."**

"On a une belle clientèle fidèle, qui aime se poser, travailler dans des cafés. Certains viennent pour la cause de l'inclusion de personnes en situation de handicap et d'autres qui viennent parce que la devanture est belle, parce qu'ils ont entendu qu'on proposait une belle carte et un beau service le midi. Pour ceux qui viennent par hasard, ils sont sincèrement étonnés et émus. Parfois, ils viennent discuter, échanger avec les équipiers et là, c'est un instant de partage tout simple où les équipiers sont ravis d'avoir ces moments et ces retours de nos convives. C'est chouette ça."

