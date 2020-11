La manifestation des retraites avait dégénéré à Albi : trois mois de prison avec sursis

Il y a un an, dans le monde d’avant la pandémie, le gouvernement tentait de mener une réforme des retraites. Et une partie des Français se battaient contre cette réforme. Le 24 janvier 2020 une manifestation particulièrement importante avait lieu à Albi avec des images fortes et relativement rares dans le Tarn. Des barricades et un feu (avec des flammes de quatre à cinq mètres de haut) devant la préfecture.

La police avait alors chargé pour tenter de disperser les manifestants. L'un d'entre eux était jugé ce 12 novembre au tribunal correctionnel d'Albi. Un homme de 43 ans, sans emploi, accusé de dégradations, violences et outrages. Une trentaine de personnes - et notamment des syndicats- étaient devant le tribunal pour défendre l'accusé. Ils estiment au contraire qu'il a été victime de violences policières.

Une trentaine de manifestants se sont réunis devant le tribunal d'Albi ce jeudi. © Radio France - SM

"C'était une interpellation pour l'exemple"

Et c'est le cas notamment d'un des responsables de la FSU. Bastien Alberty, co-secrétaire départemental du SNUipp-FSU du Tarn, qui estime qu'il aurait vraiment pu être à la place de l'accusé et qui a été marqué par la violence de la police dans cette manifestation. "J'étais dans le groupe qui a été chargé. C'était une interpellation pour l'exemple... Il y a eu un moment de flou où les policiers ont attrapé qui ils pouvaient. On n’imaginait pas que ça allait partir comme cela, sans raison."

"Vous vous êtes pris pour George Floyd ?"

L'audience a donc tenté de démêler ce qui s'est passé ce 24 janvier. Quand la présidente revient sur les faits, cela semble assez simple. L’accusé a été au premier rang pendant toute la manifestation. Il a harangué les policiers pendant de longues minutes. Son implication ne fait pas beaucoup de doutes. Pour le procureur, il faut le condamner pour envoyer un message de soutien aux forces de l’ordre. Et quand le Gaillacois évoque la violence des policiers ce jour-là, les réponses sont cinglantes. "Une blessure au nez, c’est un peu juste pour être un martyre" ou encore "Vous vous êtes pris pour George Floyd ?"

Au premier rang de la manifestation

Mais l’accusé le redit. Son seul tort est d'avoir été devant, visible. "Je ne les ai pas insultés, je n'ai pas été violent. Quand j'ai été interpellé, je me suis senti en danger, alors j'ai peut-être gigoté... Mais je n'ai pas donné de coup. Et je ne viens pas aux manifestations avec un bidon d'essence."

Son avocate, Claire Dujardin, rappelle que les policiers, dans ce dossier, sont "acteurs, victimes et témoins". Elle évoque longuement une vidéo où on reconnait clairement son client et où il ne fait pas preuve - a priori - de violences.

Le militant a finalement été condamné pour les faits d’outrages et de détérioration de la chaussée. Il a été relaxé pour les violences. Il écope de trois mois de prison avec sursis et 1150 euros d’amende. Il devra aussi suivre un stage de citoyenneté.

Une partie de la manifestation a été filmée. Un montage, visible sur YouTube, dont il a beaucoup été question à l'audience.