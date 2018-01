Yonne, France

"J'ai 40 dossiers en attente. Certaines personnes m'ont déposé une demande en novembre, et aujourd'hui, à la mi-janvier, n'ont toujours pas de carte grise." Ludovic gère une société d'immatriculation de véhicules à Saint-Georges-sur-Baulche. Il sert d'intermédiaire pour faciliter la tâche aux particuliers qui souhaitent vendre ou acheter une voiture, en effectuant les démarches à leur place. Depuis le 6 novembre, ces démarches se font exclusivement en ligne, sur le site de l'Agence nationale des titres sécurisés.

Des délais trop longs et des demandes impossibles

Sauf que la plateforme cumule les dysfonctionnements et les lenteurs. "L'ANTS nous fait des demandes farfelues. Par exemple, on me demande un quitus fiscal pour une remorque... Sauf qu'il n'y a pas de quitus pour ce genre de véhicule. Ca n'existe pas, mais le site s'entête à redemander encore et encore ce document. Ca fait partie des problèmes récurrents, mais il y en a beaucoup d'autres." Comme par exemple l'impossibilité d'immatriculer des véhicules étrangers d'occasion, ou encore des duplicatas qui n'arrivent pas.

Et quand Ludovic essaie d'appeler l'ANTS, il n'y a personne au bout du fil. Démonstration en direct.

Au téléphone, fin de non-recevoir avec le service "professionnels" de l'ANTS Copier

"En raison d'un trop grand nombre d'appels, votre demande ne peut aboutir", explique au bout d'une minute la voix automatique au bout du fil. "Et encore, je suis content de ne pas avoir patienté une heure puis qu'on ait raccroché, parce que ça arrive souvent", remarque Ludovic. "On doit passer 10, 20, 30 coups de fil par jour pour espérer avoir quelqu'un."

Le défaut de carte grise reste puni par la loi

Un véritable casse-tête, d'autant que sans carte grise, le véhicule ne peut légalement pas circuler. En cas de défaut, cela constitue une amende de 4ème classe allant de 90 à 750 €. Par ailleurs, la carte grise est nécessaire pour assurer son véhicule. Or, le défaut d'assurance peut entraîner, lui, des sanctions bien plus élevées : amendes jusqu'à 3 750€, suspension du permis, confiscation du véhicule, stage obligatoire de sensibilisation...

Quels sont les recours possibles ?

Pour les professionnels, la préfecture de l'Yonne répond que "les professionnels affiliés au CNPA peuvent faire appel à leur délégué régional, et que bien sûr ils peuvent prendre contact avec la préfecture qui est en capacité de traiter les dossiers les plus compliqués." Quant au ministère de l'Intérieur, il assurait début décembre avoir pris connaissance des failles, et que des correctifs seraient apportés au site web toutes les deux semaines. En attendant, en France, près de 100 000 demandes de carte grise sont toujours au point mort.