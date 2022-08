Quatre radars en moins de 10 kilomètres désormais à Marseille

Il y a désormais quatre radars en moins de 10 km sur la rocade L2 à Marseille. Trois nouveaux radars tourelles sont entrés en service ce vendredi indique la préfecture de police. Ils sont situés dans le secteur du Merlan, de la Rose et de la Fourragère. Un axe accidentogène, puisque au moment de leur installation, la préfecture recensait trois décès depuis le début de l'année, 43 accidents et 52 blessés.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Seulement, mettre un seul radar ne suffit plus selon la préfecture de police. "Parce malheureusement on sait que certains conducteurs ralentissent avant un radar et accélèrent après donc on est plus en plus dans une logique d'axe pour éviter ces à-coups de vitesse qui peuvent aussi leurs dangers" explique Rémi Bourdu, directeur de cabinet de la préfète de police des Bouches-du-Rhône.