Trois nouveaux véhicules de police dans le Finistère

A l'instar de la gendarmerie, la police nationale modernise son parc automobile. Dans le Finistère, trois nouvelles voitures viennent d'arriver à Brest et Morlaix, dont deux Peugeot 5008 flambant neuves. Nouvelle couleur, nouvelle sérigraphie mais surtout une nouvelle motorisation, plus propre.

La Direction départementale de la sécurité publique (DDSP) du Finistère a présenté mardi à Brest les nouveaux véhicules de service livrés début décembre 2020 et fin janvier 2021. Deux Peugeot 5008 sérigraphiés ont été affectés aux commissariats de Brest et Morlaix, et une Renault Zoé banalisée à Brest, où une borne de chargement a été installée sur le parking de l'hôtel de police.

Cette dotation de matériel roulant a deux objectifs : renouveler un parc automobile vieillissant, et opter pour des modèles plus vertueux sur le plan environnemental. Ce qui est évidemment le cas de la Zoé, 100% électrique. Mais le SUV 5008 de Peugeot, même avec un moteur essence de 130 chevaux, ne figure pas vraiment parmi les bons élèves en terme d'émission de CO² (148g de CO²/km pour une utilisation urbaine).

Le SUV Peugeot 5008 de la police est doté d'une motorisation essence de 130 chevaux. © Radio France - Nicolas Olivier

Une nouvelle griffe pour la police

Plébiscité par les agents, ce véhicule d'intervention ne passe pas inaperçu en ville avec sa taille imposante, sa couleur grise et le nouveau logo de la police, reconnaissable à sa griffe tricolore. Cela nous donne "une image renouvelée, rajeunie, qui traduit le fait que l'institution n'est pas figée, elle s'adapte à la société qui évolue" précise le commissaire central Nicolas Hoarau, directeur départemental adjoint de la DDSP du Finistère.

A Brest, les policiers disposent en tout d'une quarantaine de voitures, dont la moyenne d'âge tend à baisser ces dernières années : elle est inférieure à 5 ans, d'après le commissaire central Nicolas Hoarau.

Un effort national

Dans le cadre du plan de relance, 75 millions d'euros ont été débloqués pour la Police nationale et la Gendarmerie nationale, principalement pour accélérer le renouvellement des parcs automobiles. Plus de 25% des véhicules des forces de l'ordre seront remplacés d'ici la fin 2022.