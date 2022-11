Trois nouvelles antennes de l'école de la deuxième chance ouvrent en Vaucluse

Après Avignon, Orange, Carpentras et Cavaillon c'est au tour de l'école de la deuxième chance d'Apt d'être officiellement inaugurée ce mercredi. Invitée de France Bleu Vaucluse, Amina Guennaz explique que le dispositif, voulu par Edith Cresson "concerne les jeunes de 16 à 25 ans sans qualification, très peu qualifiés et éloignés de l'emploi." La directrice de l'école de la deuxième chance en Vaucluse précise que la formation "est individualisée pour apprendre à apprendre et permettre aux élèves de s'insérer socialement et professionnellement".

Réapprendre à dire bonjour

Les jeunes qui se présentent à l'école de la deuxième chance sont entièrement repris en main. "On leur apprend le savoir être de base et le savoir être professionnel. Ça commence par savoir dire bonjour" affirme Amina Guennaz, avant d'ajouter "on leur apprend à gérer leur budget puisqu'ils sont stagiaires de la formation professionnelle, mais également à utiliser leurs portables correctement en téléchargeant par exemple des applications qui permettent de prendre un rendez-vous chez le médecin. On refait tout avec eux mais de façon ludique. C’est une pédagogie par projets très innovante". Les personnes peuvent être orientées vers l’école de la deuxième chance par les missions locales, pôle emploi ou encore des éducateurs spécialisés, mais souligne Amina Guennaz "une équipe de repérage a été mise en place pour capter des personnes sorties des radars".