Trois nouvelles communes des Pyrénées Orientales rendent obligatoire le port du masque aux abords des écoles

La mesure concerne tous les habitants âgés de plus de 11 ans vivant à Villemolaque, Toulouges et Saint-Jean Lasseille, et elle s'applique dès ce lundi 21 septembre, de 7h30 à 18h, dans le périmètre des établissements scolaires.