Trois personnes en grève de la faim à Périgueux contre le pass sanitaire et l'obligation vaccinale

Devant la cathédrale Saint-Front à Périgueux en Dordogne, un chapiteau vert a été installé. A l'extérieur, des panneaux avec le décompte des jours passés et des phrases "venez discutez avec nous" ou encore "une question, une remarque, venez échanger". A l'intérieur, des lits de camps, deux petits radiateurs, des duvets et des fauteuils. Depuis mardi 28 septembre, ils sont trois à faire la grève de la faim pour protester contre le pass sanitaire et l'obligation vaccinale des soignants.

Deux soignantes et un retraité

Parmi ces trois personnes, deux soignantes, une infirmière et une orthophoniste de l'hôpital de Périgueux mais aussi un retraité de l'éducation nationale. Les deux soignantes, Adelaïde et Stéphanie, se sont rencontrées à l'hôpital. Si Adelaïde figure du mouvement No pass 24 est suspendue depuis le 15 septembre, Stéphanie attend encore la notification de sa suspension. Depuis le 15 septembre, les soignants qui n'ont pas reçu au moins une dose de vaccin contre le coronavirus sont suspendus. Ils ne peuvent plus travailler.

Avec elles, Francis, 69 ans, retraité de l'Education nationale, est également en grève de la faim. Ils se sont connus tous les trois pendant les manifestations contre le pass sanitaire à Périgueux. Francis est vacciné, double dose, pour raisons familiales mais il souhaite soutenir les soignants. Il est opposé au pass sanitaire et à la vaccination obligatoire. Pour lui, la grève de la faim c'est un moyen d'éviter la violence qu'il dit "sentir monter pendant les manifestations". Pour Adelaïde, la grève de la faim lui apparaît comme le seul moyen de se faire entendre car elle estime que "l'on ne parle pas assez du mouvement dans les médias nationaux".

Une méfiance vis à vis du vaccin et des chiffres de la pandémie

Si les trois grévistes de la faim assurent ne pas être anti-vaccin mais ils sont opposés à ce vaccin contre le coronavirus et remettent tous en cause les chiffres de la pandémie. Ils attendent l'ouverture de "débats contradictoires sur le sujet" ou encore "des études sur le long-terme sur les effets secondaires du vaccin". Pour eux, il n'y a pas forcément de lien entre la vaccination et la baisse du nombre de cas positifs en Dordogne. Aujourd'hui, le taux d'incidence est de 25 cas positifs pour 100.000 habitants en Dordogne pour 74% de la population vaccinée avec les deux doses.

Autour des trois grévistes, des membres du collectif No pass 24, des amis, mais aussi leur famille qui viennent les soutenir. Certains passants s'arrêtent pour discuter, d'autres ne préfèrent pas s'arrêter.

Un suivi médical journalier

La tente est installée sur l'espace publique devant la cathédrale. La mairie de Périgueux n'a pas demandé l'évacuation des manifestants. La préfecture a demandé une surveillance de l'état de santé des trois grévistes de la faim qui sont suivi par un médecin, matin et soir, pour prendre notamment leurs constantes.