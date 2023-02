Trois pompiers berrichons volontaires pour porter secours aux victimes du séisme en Turquie

À 35 ans, Romain Gautier, pompier professionnel du CTA/Codis de l'Indre (Centre de traitement d'appel du centre opérationnel départemental d'incendie et de secours de l'Indre) n'a pas eu beaucoup de temps pour réfléchir lorsqu'il a reçu la demande de Pompiers Urgences Internationale. Engagé comme bénévole auprès de cette organisation non gouvernementale, il a d'abord du se concerter avec ses collègues du département pour pouvoir assurer sa disponibilité. "C'est grâce à eux que je peux partir, il a fallu faire beaucoup d'inversions de garde pour y arriver"

Romain Gautier a déjà une expérience de l'intervention à l'international. En 2020, au Liban après la terrible explosion d'un entrepôt de produits chimiques il avait participé à la recherche de 10 pompiers libanais disparus dans les décombres. Pour cette mission il se sent prêt. Même s'il y a une grande part d'inconnue, il sait à peu près ce qui l'attend "ça va être de la recherche de survivants et probablement d'assistance à personne. on va faire de la recherche de personnes ensevelies en espérant trouver des survivants avec nos appareils de recherche et nos chiens."

Deux pompiers expérimentés du Cher mobilisés

Pour cette mission Romain pourra compter sur l'appui de deux autres collègues berrichons du cher très expérimentés Rémy Desbois, 55 ans, adjudant-chef et chef de salle au CODIS du Cher et le lieutenant-colonel Bruno Laure fraîchement retraité de son poste de chef de groupement de gestion des risques et qui reste pompier volontaire.

Rémy Desbois a déjà mené des opérations de sauvetage suite aux tremblements de terre d'Haïti en 2010 et pendant les inondations diluviennes des Balkans en 2014. Hors intervention il est engagé aussi comme formateur de confrères à l'étranger. Bruno Laure assure lui aussi de nombreuses formations. Les 3 pompiers berrichons ont d'ailleurs déjà planifié une mission au Paraguay, ensemble au mois de mars.

Rassemblés ce lundi soir à Limoges, les 36 volontaires prendront la route vers 4 heures du matin pour rejoindre Roissy, Leur avion doit décoller à 15h ce mardi (07/02) et rejoindre Ankara. De là ils devront se transporter vers Adana, ville située sur la côte Sud du Pays à environ 200 kms de la frontière syrienne et qui a subi d'importants dégâts. Ils devraient être engagés pour une dizaine de jours, le temps de retrouver d'éventuels survivants.