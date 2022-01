Grenoble : trois projets retenus pour transformer la cité du Rabot à la Bastille

Perchée sur la terrasse intermédiaire de la Bastille, emblème de Grenoble, la cité universitaire du Rabot, gérée par le Crous, va bientôt plier bagage - d'ici 2025. Trop loin du campus et pas assez accessible, le site va être réaménagé. Trois projets ont été retenus à l'issue du concours européen "Europan", une compétition de jeunes architectes. Ils ont été présentés ce mardi au maire de Grenoble, Éric Piolle. La Ville veut tirer le meilleur des trois projets pour son plan de rénovation final.

Les équipes d'architectes ont présenté leur projet ce mardi © Radio France - Shannon Marini

À quoi pourrait donc ressembler la cité ? Des serres, un refuge ou un laboratoire à ciel ouvert ? Ce sont les trois propositions retenues. Claus Habfast, conseiller municipal en charge de l'Europe, de la montagne et du patrimoine architectural, veut impliquer les Isérois dans le choix final : "Aujourd'hui il s'agit de trouver un projet cohérent avec l'Histoire, le changement climatique, et avec les désirs des habitants."

C'est dans cette veine écologique en particulier que se place "Labo Rabo", l'un des trois projets. L'espace de la cité permettrait de trouver des solutions au changement climatique, à appliquer ensuite en plaine, comme la végétalisation de sols minéraux, mais pas seulement, explique Maxime Bardou, l'un des paysagistes du projet "Labo Rabo". "Par exemple, on propose de transformer les bâtiments du Crous en serres. On garde la structure existante, en l'évidant et en mettant une structure en acier et en verre. On veut conserver les bâtiments, mais les remodeler et s'en servir pour travailler sur les passoires thermiques."

Une fois le plan de rénovation fixé, la Ville cherchera des investisseurs, avant de transformer pour de bon ce palier intermédiaire de la Bastille.